Bé trai hoảng loạn cầu cứu, nghi do bị cha và mẹ kế đánh

Mẹ ruột của T. về với con sau khi biết con nghi bị bạo hành - Ảnh: TÂM PHẠM

"Nhìn những vết bầm tím khắp người cháu, tôi không cầm được nước mắt. Chỉ mong cháu được bảo vệ để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác", bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ xã Vân Du, Nghệ An) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online chiều 13-5.

Chị Tuyết cũng là người đăng đoạn video kêu cứu gây xôn xao mạng xã hội, phản ánh việc cháu ruột nghi bị cha và mẹ kế bạo hành trong thời gian dài.

Sau buổi làm việc với Công an xã Vân Du với sự giám hộ của bà Tuyết, em N.H.T. (12 tuổi) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc lại những trận đòn roi mà em phải chịu đựng.

Theo người thân, sau khi bố mẹ ly hôn cách đây khoảng 8 năm, T. sống cùng bố là anh N.H.N. (35 tuổi), còn em nhỏ ở với mẹ. Năm 2024, anh N. tái hôn với một người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi và có thêm con chung.

Dù không sống cùng, bà Tuyết cho biết vẫn thường xuyên quan tâm cháu trai. Dịp cận Tết vừa qua, bà nhiều lần phát hiện T. có dấu hiệu bị đánh.

"Có lần cháu sang nhà tôi khóc, mặt mũi bầm tím. Tôi hỏi thì bố cháu nói do ngã xe, lúc lại bảo cháu trượt ngã trong nhà tắm. Cháu từng chạy sang nhà tôi vì bị đánh nên tôi đã nhờ ban cán sự xóm can thiệp, yêu cầu bố cháu cam kết không đánh con nữa", bà Tuyết kể.

Khoảng gần 7h sáng 12-5, trên đường đưa con đi học, bà Tuyết bất ngờ thấy T. chạy tới trong trạng thái hoảng loạn, mặt bầm tím, mắt sưng đỏ.

"O ơi cứu cháu với…O nuôi cháu đi, cháu không thể ở với bố nữa", T. vừa khóc vừa cầu cứu.

Công an xã Vân Du, Nghệ An lấy thông tin từ cháu T. về việc nghi bị bố và mẹ kế đánh - Ảnh: Công an xã Vân Du

Đưa cháu về nhà kiểm tra, bà Tuyết phát hiện trên tay, chân và vùng mắt của T. xuất hiện nhiều vết bầm tím. Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, cậu bé liên tục khóc và kể những thương tích này xuất phát từ các trận đòn của bố và mẹ kế những ngày trước đó.

"Cháu đã thiếu thốn tình cảm vì gia đình đổ vỡ, giờ lại phải chịu cảnh này khiến tôi rất đau lòng", bà Tuyết nói.

Biết tin con trai nghi bị bạo hành, trưa cùng ngày, mẹ ruột của T. cũng trở về chăm sóc con. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh vụ việc, T. đang tạm ở cùng bà Tuyết.

Lãnh đạo UBND xã Vân Du cho biết công an địa phương đã làm việc với ông N. cùng người vợ sau, đồng thời thu thập các vật dụng liên quan như roi, thanh gỗ giường và một số vật chứng khác để phục vụ điều tra.

Đại diện ban giám hiệu Trường THCS Đại Minh cho hay em N.H.T. là học sinh lớp 6 của trường. Ngày 12-5, em nghỉ thi cuối kỳ và nhà trường nhận được thông tin em nghi bị bạo hành.

"Nhà trường sẽ phối hợp cùng gia đình chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần để em sớm ổn định và quay trở lại học tập", đại diện nhà trường cho biết.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ