Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Sáng 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vẫn đang huy động lực lượng để truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin, ông Hứa Hồng Hải hiện đang đứng tên Công ty CP chứng nhận và giám định CP.C và Công ty G.M.Đ.V.N (đóng tại xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk). Ngành nghề chính của công ty gồm: Dịch vụ đánh giá, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý trong lĩnh vực quản lý và môi trường phù hợp tiêu chuẩn; Giám định chất lượng công trình; Giám định hàng hóa: giám định về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung theo yêu cầu của khách hàng; Giám định thương mại.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ông Hứa Hồng Hải đang là Tổng giám đốc Công ty XNK trái cây tươi Đ.P. 168. Trước đó, ngày 6/4/2007, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Hứa Hồng Hải (thời điểm đó là cán bộ Phòng Tổng hợp - Dự toán thuộc Cục Thuế Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi tống tiền doanh nghiệp. Sau đó, ông Hứa Hồng Hải bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 18h55 tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải.

Đối tượng dùng súng bắn chết nạn nhân được camera an ninh người dân ghi lại.

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h51 tối cùng ngày, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái nạn nhân dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân