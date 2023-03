Người đàn ông bế con, lao xuống đánh cầu thủ trên sân

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông một tay bế con, tay còn lại tát cầu thủ trên sân (video: Daily Mail)

Vụ việc xảy ra trong trận thi đấu hôm 27/3 trên sân Estadio Beira Rio (thành phố Porto Alegrem Brazil) giữa câu lạc bộ bóng đá Internacional và Caxias.

Theo Daily Mail, sau thời gian thi đấu chính thức, tỷ số là 1-1 và 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Các cầu thủ Caxias đá penalty tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 5 – 4.

Lúc này, Estadio Beira Rio (sân nhà của đội Internacional) gần như “rung chuyển” bởi sự tức giận của các cổ động viên Internacional. Họ lao xuống sân, ẩu đả và đuổi đánh cổ động viên, cầu thủ đội Caxias.

Trong một đoạn video, người ta nhìn thấy một cổ động viên của đội Internacional vừa bế con gái, vừa chạy xuống sân đánh cầu thủ đội Caxias. Không đề phòng, cầu thủ mang áo số 6 của Caxias hứng trọn cú tát sau gáy.

Các trợ lý của đội Caxias đã nhanh chóng áp sát, can ngăn người đàn ông có hành động quá khích. Họ không muốn phản ứng thô bạo với người đàn ông vì lo cô bé có thể hoảng sợ, theo Daily Mail.

Đoạn video khiến cư dân mạng xã hội Brazil phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích người đàn ông vì hành vi phi thể thao và đưa con nhỏ vào nơi nguy hiểm.

Trận đấu giữa Internacional và Caxias thuộc khuôn khổ Campeonato Gauco – giải bóng đá cấp bang của Brazil. Giải thi đấu cấp quốc gia của Brazil là Serie A, nơi tụ hội những câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất nước.

So với Internacional, Caxias bị đánh giá là yếu hơn. Năm ngoái, Internacional giành vị trí á quân giải Serie A.

Sau thất bại trước Caxias, Internacional đã mất quyền vào chung kết và bị loại khỏi giải Campeonato Gauco. Điều này khiến cổ động viên của Internacional khó “nuốt trôi” cơn giận.

Tháng 2 năm ngoái, một cầu thủ của đội bóng Gremio đã phải nhập viện sau khi bị cổ động viên của đội Internacional ném vật cứng vào đầu.

