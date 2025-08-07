HLV Shin Tae-yong chính thức tái xuất

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 6/8 xác nhận ông Shin đã từ chức Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại, sau khi đồng ý trở lại công tác huấn luyện. Tháng 4 vừa qua, ông Shin từng được bổ nhiệm là 1 trong 5 Phó chủ tịch của KFA, bên cạnh HLV Park Hang-seo.

HLV Shin sẽ ra mắt Ulsan ở trận gặp Jeju SK ngày 9/8, khép lại chuỗi 4.634 ngày không làm việc tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc kể từ khi rời CLB Seongnam cuối năm 2012.

Ulsan đang khủng hoảng khi chỉ đứng thứ 7 với 31 điểm sau 24 vòng đấu, không thắng 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. CLB quyết định sa thải HLV Kim Pan-gon để mời HLV Shin nhằm cứu vãn tình hình trong 8 vòng còn lại.

HLV Hàn Quốc Shin Tae-yong thời còn dẫn dắt tuyển Indonesia.

Thời còn thi đấu tại Hàn Quốc, ông Shin Tae-yong được mệnh danh là "cáo trên sân cỏ". Ông thi đấu 405 trận cho Seongnam FC, ghi 102 bàn và có 69 kiến tạo, từng 6 lần vô địch K-League. Ông là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt mốc 60 bàn và 60 kiến tạo.

Chuyển sang nghiệp cầm quân, ông giúp Seongnam vô địch AFC Champions League 2010. Trong 3 năm dẫn dắt tại K-League 1, ông thắng 58 trận, hòa 42 và thua 53.

Ở cấp độ đội tuyển, ông dẫn dắt U23 Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016, rồi U20 World Cup 2017. Tại World Cup 2018, ông cùng tuyển Hàn Quốc gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 dù vẫn bị loại từ vòng bảng.

Từ năm 2019 đến đầu 2024, ông Shin dẫn dắt bóng đá Indonesia và đã đạt được những thành công nhất định như: lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và vào bán kết U23 châu Á 2024.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn