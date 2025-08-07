HLV Mai Đức Chung lên tiếng về việc nhập tịch cầu thủ nữ

ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước ĐT nữ Campuchia trong trận ra quân ở giải ASEAN Cup nữ 2025. Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã từng thi đấu với đội tuyển Campuchia tại SEA Games và nhận thấy thời điểm này, họ đã tiến bộ rất tốt.

Bóng đá là sức mạnh tập thể. Huỳnh Như chuyền cho đồng đội cũng như cô ấy ghi bàn. Thanh Nhã thì vừa mới trở lại nên Ban huấn luyện chỉ tính toán sử dụng tùy thời điểm phù hợp. Giải đấu này khó khăn với đội tuyển Việt Nam và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để đi đến đích cuối cùng là trận chung kết và giành chức vô địch”.

HLV Mai Đức Chung hài lòng về màn trình diễn của các học trò (Ảnh: VFF).

Đánh giá về hai đối thủ còn lại ở bảng đấu, HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết: “Tôi đánh giá Thái Lan cao hơn Indonesia và tỷ số họ thắng 7-0 đã nói lên điều đó. Thái Lan đội hình rất trẻ, nhiều cầu thủ mới thậm chí tôi còn không biết. Giải đấu này Thái Lan chuẩn bị cho SEA Game và những giải đấu sau đó nữa”.

Khi được hỏi về vấn đề nhập tịch cầu thủ nữ, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Với tôi, bóng đá nữ Đông Nam Á vẫn chưa phát triển nhanh. Cá nhân tôi nghĩ các đội tuyển trong khu vực chỉ nên cho phép nhập tịch 2 đến 3 người mỗi giải, còn lại để phát triển cầu thủ nội, đồng thời cũng tạo ra sự công bằng, tránh sự thiệt thòi cho những đội không nhập tịch”.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn