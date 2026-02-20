Ngôi trường có tới 4 học sinh cùng đạt điểm SAT 1600

TS Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cùng 4 "học bá" của nhà trường

Dám thử, dám sai để trưởng thành

Với 4 học bá thành công không đến từ những bước đi hoàn hảo ngay từ đầu, mà từ lựa chọn dám thử, dám sai và không bỏ cuộc giữa chừng. Dù trải nghiệm khác nhau, các em đều gặp nhau ở một điểm chung: học tập không phải cuộc chạy nước rút, mà là hành trình dài cần sự can đảm và kiên trì.

Chia sẻ về hành trình học tập, Hà Bảo Trân, học sinh lớp 12A6 cho rằng học tập không chỉ đòi hỏi nỗ lực mà còn cần cả sự can đảm.

Em Hà Bảo Trân từng đạt 8.0 IELTS và 12 năm liền là học sinh giỏi. Nữ sinh có khả năng chơi guitar, rubik và còn giữ vai trò quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường, là thành viên nhiều dự án thiện nguyện.

"Việc học cần sự dũng cảm, nhất là khi phải đưa ra lựa chọn có nên thử hay không. Nhưng học là một con đường dài, vì thế cứ thử. Dù đúng hay sai, thành công hay chưa thì ít nhất em đã trải nghiệm và rút ra được bài học cho bản thân. Thay vì bỏ cuộc, hãy can đảm theo đuổi mục tiêu mình đặt ra", Trân bày tỏ.

Theo các em, môi trường giáo dục quốc tế không chỉ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp hình thành tư duy đa văn hóa, khả năng thích nghi linh hoạt – những năng lực quan trọng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Bày tỏ kỳ vọng cá nhân, Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1, cho biết em mong muốn thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi và đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Nữ sinh Nguyễn Kiều Anh cũng đạt IELTS 8.0.

"Ước muốn gần nhất của em là từ câu chuyện học tập cá nhân có thể hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn học khác, từ chiến lược ôn thi đến phương pháp tự học hiệu quả. Xa hơn, em muốn trở thành người truyền lửa giống anh trai – người đã truyền cho em rất nhiều động lực và vừa đạt học bổng du học Nhật Bản", Kiều Anh nói.

Bản lĩnh chinh phục và khát vọng

Nhớ lại hành trình ôn luyện, Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12A1, cho biết em bắt đầu học SAT từ tháng 10/2024. Đến tháng 3/2025, Tuấn đạt 1500 điểm nhưng sau đó điểm số không cải thiện, "kẹt" trong khoảng 1500–1550.

Phạm Thế Tuấn đạt 7.5 IELTS (trong đó 8.5 ở kỹ năng Reading), giành Huy chương Vàng Vioedu Toán cấp thành phố lớp 8. Nam sinh cũng từng trúng tuyển khối chuyên Anh của cả Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm; khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

"Có lúc em đã nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng nhờ gia đình và bạn bè động viên, em quyết định cố gắng thêm. Em học hỏi kinh nghiệm từ những bạn có kết quả cao hơn, vừa giải đề vừa tự phân tích lỗi sai để điều chỉnh. Cuối cùng cũng đạt được số điểm như mong muốn", Tuấn chia sẻ.

Sau khi đạt kết quả SAT ấn tượng, mỗi học sinh đều đã có những dự định rõ ràng cho tương lai. Phạm Thế Tuấn, Hà Bảo Trân và Nguyễn Kiều Anh đều có nguyện vọng nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Mỹ, Anh hoặc châu Âu, theo học các ngành như kinh tế, khoa học dữ liệu, quan hệ quốc tế hoặc truyền thông toàn cầu.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12A3, bắt đầu ôn SAT muộn hơn, từ khoảng tháng 9/2025. Em tập trung củng cố từ vựng và luyện nhiều đề để tăng phản xạ.

Nguyễn Minh Thư từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh quận Hoàn Kiếm năm học 2022-2023, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố năm 2022-2023, Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO năm 2021. Nữ sinh từng đỗ khối Chuyên Anh của 3 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT Chuyên Chu Văn An.

"Giai đoạn nước rút khá ngắn và áp lực, nhưng bố mẹ luôn động viên. Gia đình vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là nguồn cảm hứng lớn. Trong quá trình ôn tập, em cũng thường xin lời khuyên của bố mẹ để định hướng học tập", Thư nói.

Điểm chung được các học sinh nhấn mạnh là việc chấp nhận sai như một phần tất yếu của quá trình tiến bộ. Những bài thi chưa đạt kỳ vọng không được xem là thất bại, mà là dữ liệu để điều chỉnh phương pháp học.

"Với em, học tập không có 'thất bại', chỉ có bài học và trải nghiệm. Mọi điều chưa như mong muốn đều là những thử thách cần vượt qua để tiến gần hơn tới thành công", Nguyễn Kiều Anh chia sẻ thêm.

4 thí sinh đạt điểm SAT tuyệt đối là học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, tư duy học tập chủ động được xem là yếu tố then chốt. Khi gặp nội dung chưa hiểu, các em chủ động tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu, trao đổi với bạn bè hoặc giáo viên, thay vì phụ thuộc vào một lộ trình cố định. Việc liên tục đặt câu hỏi "vì sao" giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề, đặc biệt với những nội dung đòi hỏi tư duy logic cao.

Trao đổi về kết quả này, Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đây là thành tích nổi bật, vượt trội so với các năm trước.

Theo bà Ngọc Chi, không chỉ cá nhân lãnh đạo mà toàn thể giáo viên nhà trường đều vui mừng và tự hào trước kết quả các em đạt được. "Đây không phải là thành tích đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc, có định hướng rõ ràng và sự nỗ lực bền bỉ của học sinh", bà nhấn mạnh.

Vị Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, hằng năm nhà trường vẫn có học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối, tuy nhiên năm nay là một dấu mốc đặc biệt khi dù chưa kết thúc học kỳ I đã có tới 4 học sinh đạt mức điểm 1600/1600.

"Điều này cho thấy, khi học sinh có mục tiêu rõ ràng, tinh thần học tập nghiêm túc, cùng khát vọng hội nhập quốc tế, các em hoàn toàn có thể chạm tới những chuẩn mực học thuật cao của thế giới", bà Ngọc Chi chia sẻ.

Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, thành tích này là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: học sinh được học tập trong môi trường giáo dục phù hợp, có sự đồng hành tích cực từ phụ huynh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và đặc biệt là việc các em được trao niềm tin để chủ động nỗ lực, phát huy năng lực cá nhân.

Bà Ngọc Chi cho rằng, cùng với những thành tích ấn tượng của học sinh ở nhiều lĩnh vực khác, kết quả SAT năm nay sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục kiên định với triết lý giáo dục: đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, mạnh về ngoại ngữ, vững vàng về các môn văn hóa, giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

