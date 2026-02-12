Không có dấu hiệu tội phạm vụ học sinh lớp 1 bị 'bỏ quên' ở Sơn La

Gia đình kiểm tra người cháu bé sau sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La) bị bỏ quên trong lớp suốt 3 giờ, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng học sinh bị cô giáo bạo hành và nhốt trong lớp.

Qua điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, khẳng định không có sự việc cô L.T.S. (giáo viên chủ nhiệm) bạo hành cháu L.D.P. và cố tình nhốt cháu P. trong lớp để phạt.

Công an xã Nậm Lầu cũng xác nhận không có dấu hiệu của tội phạm trong sự việc cháu P. bị kẹt trong lớp học. Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ, lan tỏa thông tin không chính xác trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến giáo viên, học sinh và địa phương.

Trước đó, theo livestream phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình em L.D.P. đã chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.

Nghi ngờ cháu có thể bị nhốt trong trường, khoảng 19h cùng ngày, gia đình quay lại trường Tiểu học xã Nậm Lầu thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp học, phòng học không bật đèn.

Theo báo cáo của UBND xã Nậm Lầu, khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ suất, cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P. chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa ra về.

Cô S. thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc; bản thân cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cháu P. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu L.D.P. hiện tại bình thường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

UBND xã cũng chỉ đạo trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S. để phục vụ làm rõ vụ việc. Vụ việc hiện tại đang được giải quyết theo quy định.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong suốt quá trình công tác, cô L.T.S. là luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn