Học sinh phải đóng tiền mới được tham gia chợ xuân, lãnh đạo xã nói gì?

Cụm tiểu cảnh bên trong Trường tiểu học Long Thắng 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: TỐNG DOANH

Ngày 11-2, thông tin với Tuổi Trẻ Online, một phụ huynh Trường tiểu học Long Thắng 1 (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) cho biết trường có kế hoạch tổ chức chương trình học tập trải nghiệm sáng tạo chủ đề Ký ức miền quê mừng xuân 2026.

Theo biên bản họp phụ huynh, có thống nhất mỗi học sinh tham gia đóng góp 235.000 đồng, em nào không đóng tiền sẽ không được vào trường tham gia hoạt động này.

"Chương trình diễn ra vào ngày 11-2 (24 tháng chạp), đây là thời điểm học sinh tiểu học trong toàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết, việc tổ chức phiên chợ quê thời điểm này có phù hợp với quy định hay không?", một phụ huynh nêu.

Cổng phiên chợ quê do Trường tiểu học Long Thắng 1 phối hợp công ty sự kiện tổ chức và có thu tiền - Ảnh: TỐNG DOANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Phước Hậu - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Long - cho biết có nắm được vụ việc Trường tiểu học Long Thắng 1 tổ chức chương trình Ký ức miền quê và phối hợp với một công ty bên ngoài để tổ chức các trò chơi cho học sinh.

Theo ông Hậu, việc thu tiền nhằm tổ chức các trò chơi cho học sinh, học sinh nào có nhu cầu tham gia thì đóng tiền. Số tiền này sẽ được trích lại một phần trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã đã đến làm việc với Trường tiểu học Long Thắng 1, đề nghị trường có báo cáo cụ thể. Đồng thời yêu cầu nhà trường cho 100% học sinh được vào trường vui xuân trong sáng nay", ông Hậu nói.

Tác giả: Đặng Tuyết

Nguồn tin: tuoitre.vn