Cô giáo bị tố nhốt học sinh ở Sơn La: Tạm đình chỉ giáo viên

Như đã đưa tin trước đó, tối qua (10/2), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lượt đăng với nội dung “cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Em học sinh được tìm thấy trong lớp học không có điện, cửa khóa.

Trong video livestream, một phụ huynh cho biết dù đã hết giờ học nhưng không thấy con trai học lớp 1 về nhà nên cùng dân bản đi tìm. Đến khoảng 19h, chị thấy con ngồi trong lớp, cửa khóa, tắt hết điện. Người mẹ bật khóc và nói “cô giáo nhốt con trên này”. Người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài.

Vụ việc đã gây chú ý lớn vào lúc đêm qua trên các nền tảng mạng xã hội.

Thời điểm tìm thấy em học sinh, bàn ghế trong lớp được sắp xếp gọn gàng.

Trao đổi với phóng viên VOV, thầy Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, lớp học có ô cửa rộng, các em học sinh thường đùa nghịch chui ra, chui vào nên không loại trừ khả năng em học sinh tự chui vào.

"Cô giáo báo cáo lại là mọi hôm cũng tuần tự như vậy, cô giáo trước khi ra về là kiểm tra lớp, khóa cửa xong mới ra về nhưng không biết thế nào lại xảy ra sự việc như vậy. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ cô giáo để làm việc với cơ quan pháp luật, xác minh sự việc", thầy Đào Trọng Tam cho hay.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: vov.vn