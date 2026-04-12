Ngôi sao U23 Việt Nam báo tin không vui

Ngọc Mỹ dính chấn thương nhưng vẫn phải nén đau ra sân thi đấu cho Thanh Hóa - Ảnh: Minh Tuấn

Thanh Hóa vừa nhận thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 18 V.League 2025/26. Trước đội nhì bảng đang có được phong độ cao, các cầu thủ Thanh Hóa đã có trận đấu đầy nỗ lực. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh đã không thể tạo ra bất ngờ, đành chấp nhận ra về tay trắng.

Ở trận đấu này, tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ - một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Thanh Hóa thời điểm hiện tại không đá chính. Anh chỉ được HLV Mai Xuân Hợp tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Ngọc Mỹ không thể tạo ra sự khác biệt cho Thanh Hóa. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, chân sút sinh năm 2004 không đá chính.

Nói về việc để Ngọc Mỹ dự bị trong 2 trận gần đây, HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ: “Ngọc Mỹ hiện tại đang bị chấn thương. Thanh Hóa đang rất khó khăn về con người nhưng vẫn phải sử dụng Mỹ. Trong suốt 3 tuần chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng này, cậu ấy gần như không thể tập luyện. Tuy nhiên, do tình hình lực lượng khó khăn, chúng tôi vẫn buộc phải sử dụng Mỹ. Tôi phải tính toán để bố trí sao cho phù hợp nhất với thể trạng của cậu ấy. Trên sân cậu ấy cố gắng, nhưng cố gắng đó trong một thế trận khó khăn để cày ải, giành giật bóng là quá khó với cậu ấy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục hoàn toàn để trở đóng góp nhiều hơn cho đội”.

Ngọc Mỹ là niềm hy vọng số 1 của Thanh Hóa hiện tại - Ảnh: Đức Cường

Không chỉ đối mặt với bài toán lực lượng, Thanh Hóa cũng đối diện nhiều khó khăn về tài chính. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn then chốt. “Bây giờ đội đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Lãnh đạo đang cố gắng giải quyết từng bước cho toàn đội. Đây là điều mà anh em chúng tôi đang chờ đợi. Tất cả các vòng đấu của chúng tôi đều giống như trận chung kết”, HLV Xuân Hợp nhấn mạnh.

