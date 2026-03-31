Hotgirl 3,8 triệu followers tung bộ ảnh cực tình bên sao U23 Việt Nam, đáp trả khi bị nhắc "để anh ấy đi đá bóng"!

Trong khi dàn WAGs đình đám liên tục báo tin hỷ, thì mới đây, cộng đồng mạng lại được phen rần rần trước loạt ảnh hẹn hò không thể ngọt ngào hơn của hot TikToker Hoàng Lan Anh và tuyển thủ U23 Việt Nam - Phạm Minh Phúc.

Nhìn vào bộ ảnh mới nhất, dân tình chỉ biết xuýt xoa trước sự đẹp đôi của cả hai. Không chọn váy áo lộng lẫy, cặp đôi "xì-tin" này lại ghi điểm tuyệt đối bằng phong cách trẻ trung, năng động. Ở khung hình riêng, Hoàng Lan Anh khoe trọn xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng bật tông trong thiết kế áo quây họa tiết gingham xanh - trắng cực trendy. Mái tóc búi cao càng làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng hot TikToker triệu view.

Sang đến ảnh chụp chung, cặp đôi khiến netizen "tan chảy" khi cùng diện chiếc áo thể thao màu xanh lá cây đậm của Adidas. Trong khi Minh Phúc phong độ với mũ lưỡi trai thì Lan Anh lại dịu dàng xõa tóc, cả hai cùng tạo hình trái tim bằng tay cực khăng khít khi đang ngồi trên thuyền.

Hoàng Lan Anh và Phạm Minh Phúc tình tứ diện đồ đôi, tạo hình trái tim trên thuyền

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cũng có không ít fan bóng đá tỏ ra "lo lắng" cho phong độ của sao trẻ U23. Dưới bài đăng, một tài khoản đã để lại bình luận nhắc nhở: "Chị ơi, chị để cho anh nhà đi tập bóng đi chị!".

Ngay lập tức, Hoàng Lan Anh đã có màn "phản đòn" để bảo vệ bản thân và bạn trai: "Anh mới đá ở Đà Nẵng xong nên tiện được nghỉ đi chơi luôn chứ bình thường bận lắm nè!".

Câu trả lời này không chỉ giải vây cho Minh Phúc mà còn ngầm khẳng định cô nàng Hoàng Lan Anh rất thấu hiểu và ủng hộ công việc của người yêu, chỉ tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi để bên nhau mà thôi.

Với 3,8 triệu followers trên TikTok, Hoàng Lan Anh vốn đã là cái tên đình đám với các video khoe nhan sắc ngọt ngào. Trong khi đó, Phạm Minh Phúc lại là nhân tố đầy triển vọng của U23 Việt Nam với ngoại hình điển trai và lối đá hiện đại.

Sự kết hợp giữa một "nàng thơ" mạng xã hội và một ngôi sao sân cỏ hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đôi hot hit không kém gì những đàn anh đàn chị đi trước.

Netizen lại được dịp bàn tán xôn xao: "Đồ đôi xinh xỉu, nhìn hai bạn này năng lượng tích cực ghê!", "Đáp trả thế là chuẩn rồi, cầu thủ cũng cần được nghỉ ngơi đi chơi với người yêu chứ", "Lại thêm một nàng WAG mới cực phẩm, đẹp đôi quá"...

Minh Phúc khoe body cực phẩm khi du lịch cùng bạn gái hotgirl

Ngoài sân cỏ, anh chàng trở về là hotboy phong cách

Bạn gái Minh Phúc sở hữu nhan sắc ngọt ngào, là hot TikToker với 3,8 triệu lượt theo dõi

Cặp đôi từng nổi đình đám khi Minh Phúc cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á hồi đầu năm

Thêm một cặp trai tài gái sắc gây sốt làng bóng đá



Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn