Ngôi nhà vườn được thiết kế vừa vặn trong thế đất không vuông vức

Miếng đất nở hậu, song có một phần thụt sâu vào phía sau nhà hàng xóm. Hiện trạng dự án bao gồm một ngôi nhà cũ 2,5 tầng là nơi sinh sống của gia đình, nay chỉ còn ông bà ở và một xưởng xay xát gạo. Nhu cầu của gia chủ là không gian nghỉ dưỡng có chỗ cho con cháu trở về vào cuối tuần, song hành xưởng kinh doanh.
Ngôi nhà cũ được xây dựng tự phát theo nhu cầu tăng dần theo thời gian. Từ yêu cầu của gia chủ, nhóm kiến trúc sư (KTS) của Mộc Xinh Designs quyết định đập bỏ khối nhà ở cũ, đẩy lùi khối nhà mới vào trong để tận dụng hết phần diện tích đất có chiều sâu và độ rộng lớn nhất. Bên cạnh đó, dãy nhà cấp 4 làm xưởng xay xát cũ được giữ lại và nối liền với nhà mới thành một khối thống nhất.
Ảnh mặt bằng căn nhà không vuông vức. Từ đây, nhóm KTS quyết định thu gọn lại khối nhà vào phía trong. Mặt bằng công năng.
Việc để khối nhà ở và kinh doanh song hành nhằm đáp ứng mong muốn ở hiện tại nhưng không làm mất đi yếu tố kỷ niệm và cảm xúc là bài toán khó của các KTS.
Khối kiến trúc mới được tổ chức theo cấu trúc tam hợp viện với trung tâm là khu vườn được bao quanh bởi 3 khối nhà. Dãy nhà phía trước tiếp nối cổng chính dành cho phòng khách và phòng ngủ ông bà.
Dãy nhà giữa 2 tầng với tầng một cho bếp và phòng ăn, tầng 2 là các phòng ngủ cho con cháu, ít được sử dụng hơn. Dãy nhà phía sau có thể tiếp cận với xưởng xay xát gạo.
Điểm ấn tượng của công trình là khối sân vườn bao quanh khối nhà, cho gia chủ không gian đậm chất nghỉ dưỡng. Phần sân vườn lớn nhất là sân trước tiếp nối với cổng chính có thể tiếp cận bằng cả ôtô và xe máy.
Qua cửa kính lớn, từ phòng khách có thể nhìn thấy sân trong phong cách Nhật, đồng thời không gian này cũng kết nối với dãy hiên bao quanh và các phòng ngủ tầng hai.
Hình ảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao sau khi đã hoàn thiện. Sân sau và cổng phụ dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được trồng thêm một số loại cây xanh phù hợp.
Từ thế đất không vuông vức, nhóm KTS đã khai thác điểm yếu này để thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của gia chủ và tạo ra một không gian đặc biệt, nổi bật nhưng vẫn hài hòa giữa bối cảnh chung.
Tác giả: Doãn An
Nguồn tin: znews.vn