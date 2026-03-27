Trong bối cảnh xu hướng sống tối giản và nhà ở diện tích nhỏ ngày càng phổ biến trên thế giới, công trình này được xem là một “cấp độ khác” của lối sống tiết kiệm không gian. Dù bề ngang chỉ tương đương chiều rộng của một cánh cửa, ngôi nhà vẫn được thiết kế để đáp ứng gần như trọn vẹn các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hiện đại.

Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm (Ảnh: ODC)

Fabio Moreno, chủ nhân và cũng là người thiết kế công trình cho biết ý tưởng xây dựng ngôi nhà xuất phát từ mong muốn truyền tải thông điệp: hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu không gian rộng lớn, mà ở cách con người tận dụng hiệu quả những gì mình có. Theo ông, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá đất tăng cao, việc tối ưu hóa không gian sống sẽ trở thành xu hướng tất yếu.

Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà với thiết kế siêu mỏng và màu sắc nổi bật giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Tuy nhiên, bước vào bên trong, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy công trình này vẫn có đầy đủ các khu vực chức năng: phòng tắm, bếp, khu ăn uống, hành lang, phòng ngủ, góc làm việc, khu giặt giũ, thậm chí có tới hai cầu thang kết nối giữa các tầng.

Tất cả những tiện ích này đều được “nén” vào không gian chỉ rộng 63cm, buộc kiến trúc sư phải tính toán cực kỳ chi tiết từng centimet để đảm bảo tính an toàn và tiện nghi. Nội thất trong nhà chủ yếu là dạng gấp gọn hoặc đa năng, giúp tiết kiệm diện tích tối đa.

Ngôi nhà vẫn đầy đủ công năng sinh hoạt (Ảnh: ODC)

Ngôi nhà nằm ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama nên rất dễ thu hút sự chú ý của người qua lại. Hiện tại, công trình mở cửa cho khách tham quan, nhưng do không gian quá hẹp, việc di chuyển bên trong khá khó khăn, đặc biệt nếu có từ hai người trở lên cùng lúc.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà đã thu hút hàng nghìn lượt khách tò mò đến trải nghiệm và chụp ảnh, trở thành một điểm check-in mới lạ tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng công trình không chỉ mang tính sáng tạo mà còn gợi mở hướng đi cho kiến trúc nhà ở trong các đô thị đông đúc.

Hiện Fabio Moreno đã nộp hồ sơ lên Guinness World Records để đăng ký danh hiệu “ngôi nhà hẹp nhất thế giới”. Tuy nhiên, để được công nhận chính thức, tổ chức này cần tiến hành các bước kiểm chứng nghiêm ngặt như đo đạc thực tế và thẩm định kỹ thuật.

Dù quá trình xác nhận có thể kéo dài, chủ nhân công trình vẫn bày tỏ sự tự tin rằng ngôi nhà của mình sẽ sớm được ghi danh vào kỷ lục thế giới như một minh chứng độc đáo cho triết lý sống nhỏ nhưng sống đủ.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: giadinhonline.vn