Ngọc Trinh và loạt sao Việt vướng ồn ào tai tiếng nhất năm 2023

Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản nữ người mẫu gốc Trà Vinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar.