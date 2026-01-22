Chồng mắc ung thư gan, vợ quyết hiến tặng một phần lá gan

Hai vợ chồng đang bình phục sau ca phẫu thuật.

Anh Ch. (34 tuổi), là chồng của chị, làm công việc chăn nuôi, trồng trọt ở nhà. Cuộc sống của anh chị vốn giản dị, lặng lẽ, cho đến khi biến cố ập đến với ngôi nhà nhỏ.

Tháng 7/2025, anh Ch. xuất hiện đau tức bụng vùng mạn sườn phải, mệt mỏi nhiều. Trong lần đi khám định kỳ, anh Ch. được chẩn đoán: ung thư biểu mô tế bào gan trái. Sau đó, anh được phẫu thuật nội soi cắt gan trái.

Từ khi biết mình mắc bệnh, anh thu mình lại trong nỗi buồn và sự bi quan, tiêu cực. Còn chị C. động viên, an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng

Tuy nhiên, sau 3 tháng, khối u tái phát. Ghép gan là phương pháp điều trị tốt nhất cho anh. Anh Ch. không đồng ý, ngăn cản khi biết vợ có ý định hiến gan cho mình.

“Anh có bệnh như này. Em phải khỏe mạnh, để các con còn có mẹ bên cạnh”, anh Ch. nói với vợ. Chị giải thích với anh, y học phát triển, gan sẽ tái tạo lại, nên việc hiến gan sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Chính sự bình tĩnh và mạnh mẽ của vợ đã dần kéo anh ra khỏi sự tiêu cực.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Ngày phẫu thuật đã đến, chị bước vào phòng mổ với sự kiên định, còn anh nằm ở phòng bên cạnh, mang theo niềm tin mà chính vợ đã trao cho mình. Ca ghép gan kéo dài 7 giờ đồng hồ, là sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, là thành quả của y học hiện đại, là minh chứng cho tình yêu của hai con người.

Tỉnh lại sau ca mổ, câu hỏi đầu tiên chị dành cho bác sĩ vẫn là về chồng, và anh cũng vậy. Biết ca ghép thành công, chị mỉm cười, hạnh phúc. Sức khỏe của hai vợ chồng dần hồi phục, ổn định.

May mắn đã mỉm cười với gia đình nhỏ ấy. Chị được ra viện sau 1 tuần phẫu thuật, còn anh vẫn được chăm sóc, theo dõi ở bệnh viện. Chị dặn anh “Em về nhà trước, anh ở lại cố gắng ăn uống. Anh yên tâm vì luôn có bác sĩ, và em ở cạnh và đồng hành cùng anh”.

Sự mạnh mẽ của cô giáo mầm non cho thấy, khi có tình yêu đủ lớn, con người có thể cùng nhau bước qua cả những ngày khó khăn nhất, để nắm tay nhau đi tiếp một hành trình dài phía trước.

Tác giả: Thiên Lam

Nguồn tin: nhandan.vn