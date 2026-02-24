Bộ GD&ĐT ban hành quy định mới về chế độ làm việc với giáo viên

Cụ thể, Thông tư 05/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 12/02/2026 quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp gồm 4 Chương, 15 Điều.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là các giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp. Bao gồm: nhiệm vụ, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, giờ chuẩn giảng dạy, định mức giờ chuẩn; chế độ dạy thêm giờ, chế độ giảm định mức giờ chuẩn và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn.

Ảnh minh họa.

Quy định về cách tính giờ chuẩn, thời gian giảng dạy

Một giờ chuẩn được tính đối với việc giảng dạy lý thuyết cho 1 lớp tối đa 35 học viên, học sinh, sinh viên; giảng dạy thực hành hoặc kết hợp lý thuyết và thực hành cho 1 lớp tối đa 18 học viên, học sinh, sinh viên; giảng dạy thực hành hoặc tích hợp các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành cho 1 lớp tối đa 10 học sinh, sinh viên, học viên.

Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó:

- Một giờ giảng lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn

- Một giờ dạy tích hợp là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn

- Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.

Quy định thời gian làm việc

Thời gian làm việc của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng là 44 tuần

Thời gian làm việc của nhà giáo dạy trình độ trung cấp là 44 tuần

Thời gian làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp là 46 tuần

Thời gian làm việc của nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp là 46 tuần.

Trường hợp nhà giáo nam được nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con thì không phải dạy bù

Thời gian nghỉ hằng năm của nhà giáo: nghỉ hè, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác

Trường hợp thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ thai sản của nhà giáo nữ, ngoài thời gian nghỉ theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thời gian nghỉ của nhà giáo bao gồm:

a) Thời gian nghỉ thai sản đủ theo quy định;

b) Thời gian nghỉ hè không trùng với thời gian nghỉ thai sản được bố trí trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản, phù hợp với kế hoạch đào tạo của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Trường hợp thời gian nghỉ hè quy định tại điểm b khoản này ít hơn số ngày nghỉ phép hằng năm theo quy định của pháp luật về lao động thì nhà giáo được nghỉ thêm, bảo đảm tổng số ngày nghỉ thêm và số ngày nghỉ thêm và số ngày nghỉ quy định tại điểm b khoản này bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định.

Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa nhà giáo với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp nhà giáo nam được nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì nhà giáo được tính hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn trong thời gian nghỉ và không phải thực hiện dạy bù.

Trường hợp thời gian nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con của nhà giáo nam trùng với thời gian nghỉ hè thì không được nghỉ bù đối với thời gian trùng.

Theo GD&ĐT tính đến tháng 4.2025, cả nước còn thiếu 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức. Tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn mới, môn tích hợp ở trung học cơ sở và giáo viên tiếng Anh ở vùng khó khăn. Việc tuyển dụng của các địa phương còn chậm, chưa tuyển dụng hết số biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều giữa các vùng, miền. Theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thiếu giáo viên gây quá tải cho đội ngũ hiện có, làm giảm chất lượng dạy và học, đặc biệt thiếu trầm trọng ở bậc mầm non và các môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng xác định rõ, năm học 2025 - 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viên được giao giai đoạn 2022-2026; rà soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn