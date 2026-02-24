Người đầu tiên trên thế giới sở hữu Galaxy S26 Ultra

Hình ảnh mở hộp sớm cho thấy S26 Ultra chỉ có một chút thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước. Ảnh: Howtogeek.

Sự kiện ra mắt Galaxy S26 của Samsung chỉ còn vài ngày nữa. Nhưng bằng cách nào đó, một YouTuber đã mua được Galaxy S26 Ultra sớm và khoe trên mạng xã hội thiết kế, các tính năng đặc biệt của chiếc điện thoại.

Ngày 22/2 (giờ địa phương), YouTuber công nghệ Sahil Karoul đăng trên X và Instagram, tiết lộ rằng anh đã mua được một chiếc Galaxy S26 Ultra sớm tại Dubai. Sau đó, nam YouTuber chụp một loạt ảnh của chiếc điện thoại khi đứng riêng lẻ lẫn khi so sánh với các thiết bị khác, bao gồm iPhone 17 Pro Max và một chiếc Galaxy S25 Ultra đã bị hỏng.

Bài đăng cho thấy thiết kế cập nhật của Galaxy S26 Ultra trông khá đẹp ở phiên bản màu trắng, trong khi một bài khác cho thấy bút S Pen trông hơi kỳ lạ nếu cắm ngược vào máy. Không ngạc nhiên khi S Pen trên Galaxy S26 Ultra không còn Bluetooth, bởi Samsung đã loại bỏ tính năng này từ năm ngoái.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể sử dụng các thao tác điều khiển từ xa như chụp ảnh, chuyển slide hay thực hiện Air Actions thông qua kết nối không dây như trước.

Nam YouTuber khoe chiếc điện thoại mới. Ảnh: X/Sahil Karoul.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất ở đây là cái nhìn đầu tiên về tính năng Privacy Display của Samsung khi hoạt động trên Galaxy S26 Ultra. Tương tự các miếng dán màn hình chống nhìn trộm hiện nay, khi bật tính năng này, màn hình sẽ chuyển sang màu đen nếu nhìn từ các góc lệch.

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu tính năng này có thể được kích hoạt cho từng khu vực riêng biệt trên màn hình hay không. Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Privacy Display ít nhất hoạt động trên toàn bộ màn hình thiết bị. Bên cạnh đó, hiệu ứng hiển thị thực tế vẫn cần được kiểm chứng thêm, bởi hình ảnh ghi lại qua camera có thể khác so với trải nghiệm trực tiếp bằng mắt thường.

Nhiều hình ảnh, video trong bài đăng của Sahil Karoul hiện đã bị đánh dấu bản quyền và bị xóa.

Samsung dự kiến chính thức ra mắt dòng Galaxy S26 tại sự kiện Unpacked diễn ra ngày 25/2 (1h sáng ngày 26/2 theo giờ Việt Nam). Đây là thế hệ flagship mới nhất của hãng trong năm 2026, được kỳ vọng sẽ tập trung vào các nâng cấp về màn hình, hiệu năng và tính năng bảo mật mới.

Về cấu hình, Galaxy S26 được cho là sẽ trang bị vi xử lý thế hệ mới, màn hình AMOLED tần số quét cao, hệ thống camera cải tiến cùng các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh và tối ưu hiệu suất. Máy cũng được kỳ vọng cải thiện thời lượng pin và tốc độ sạc so với thế hệ tiền nhiệm.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn