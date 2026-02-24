Một tiệm vàng có tiếng vừa bị buộc tiêu hủy sản phẩm, phạt hơn 200 triệu đồng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công thương), mới đây, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tiến hành giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu CHANEL của một Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Tám Phước - Chi nhánh 1. Địa chỉ chi nhánh: Số 280 đường Hà Hoàng Hổ, khóm Tây Khánh 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tang vật tiêu hủy gồm 3 sản phẩm vòng đeo tay giả mạo nhãn hiệu " " của CHANEL theo giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế số 339124 có hiệu lực đến ngày 03/10/2027 và nhãn hiệu "CHANEL" theo giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế số 201151 có hiệu lực đến ngày 15/06/2027. Giá trị hàng hóa tiêu hủy là 192.000.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, hình thức tiêu hủy đối với hàng hóa vi phạm nêu trên được thực hiện bằng biện pháp hủy đốt hoàn toàn bằng nhiệt, sử dụng máy khò kim loại làm tan chảy sản phẩm đến khi tang vật không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được Đội Quản lý thị trường số 9 giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng TP trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp đang trưng bày để bán 03 sản phẩm vòng đeo tay bằng kim loại màu vàng mang nhãn hiệu " " của CHANEL và nhãn hiệu CHANEL có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Ngày 28/01/2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng TP về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền xử phạt 205 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, Đội Quản lý Thị trường số 9 cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đại diện sở hữu công nghiệp.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn