Thái Lan - Campuchia căng thẳng sau vụ bắt ngư dân trên biển

Ngày 23-2, sau những cáo buộc từ Campuchia cho rằng Thái Lan đã xâm phạm vùng biển Campuchia để bắt giữ một tàu cá, Hải quân Thái Lan khẳng định ngược lại.

Tờ The Nation dẫn biên bản hoạt động của tàu tuần tra Thái Lan được công bố cho thấy vụ việc bắt giữ diễn ra trong vùng biển nước này.

Theo biên bản, vào lúc 7h sáng 22-2, tàu tuần tra của Thái Lan rời bến Khlong Yai, huyện Khlong Yai, tỉnh Trat, để làm nhiệm vụ tuần tra.

Lúc 9h30, các sĩ quan phát hiện một tàu cá không quốc tịch đang đánh bắt cá trong vùng biển Thái Lan, cách đường ranh giới biển Thái Lan - Campuchia khoảng 2 hải lý. Phía Thái Lan sau đó tiến hành khám xét và bắt giữ tàu.

"Tọa độ xác nhận việc bắt giữ được thực hiện theo đúng luật và hoàn toàn nằm trong chủ quyền hàng hải của Thái Lan", hải quân nước này khẳng định.

Thái Lan cho biết trên tàu có ba thành viên thủy thủ đoàn người Campuchia không có giấy tờ tàu thuyền và giấy tờ tùy thân. Những người này thừa nhận họ được một chủ tàu người Campuchia thuê ra khơi đánh cá cùng một nhóm nhiều tàu, đồng thời khẳng định họ không biết mình đã vào vùng biển Thái Lan.

Trong khi đó, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nói ngược lại.

Theo phía Phnom Penh, các tàu hải quân Thái Lan chặn một tàu Campuchia và bắt giữ ba công dân Campuchia ở khoảng cách 7,2 hải lý ngoài khơi tỉnh Koh Kong của Campuchia.

Trong một công hàm ngoại giao gửi đến Thái Lan, Phnom Penh yêu cầu thả ngay lập tức các ngư dân bị giam giữ và trả lại thiết bị bị tịch thu, chấm dứt mọi hoạt động tuần tra trái phép.

"Những hành động này cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng chủ quyền và lãnh hải của Campuchia", tờ Khmer Times dẫn lời Bộ Ngoại giao Campuchia.

Phía Thái Lan khẳng định con tàu đánh cá bằng gỗ dài khoảng 11m, không thể hiện quốc tịch nào, không có số hiệu ở mũi tàu, động cơ không có số sê-ri. Sau vụ bắt giữ, tàu tuần tra Thái Lan đã hộ tống tàu cá và toàn bộ thủy thủ đoàn trở lại bến tàu Khlong Yai ở tỉnh Trat.

