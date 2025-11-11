Nam quân nhân hiến tạng cứu sống 6 người

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108), người hiến chết não là nam quân nhân, 55 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não cũ 2 lần, rối loạn lipid máu.

Ngày 4/11, bệnh nhân vào viện vì rối loạn ý thức, khó nói giờ thứ 2, được chẩn đoán nhồi máu não cấp hố sọ sau do tắc đỉnh động mạch thân nền, hẹp khít V4 động mạch đốt sống hai bên giờ thứ 2, can thiệp cấp cứu lấy huyết khối.

Sau can thiệp, tình trạng không cải thiện, chuyển dạng xuất huyết cầu não phải. Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân, song điều kỳ diệu đã không đến với người bệnh.

Các bác sĩ đang chia lá gan làm hai để ghép cho bệnh nhân là một người lớn và một trẻ em.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của người bệnh và với tấm lòng thiện nguyện, nhân đạo, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng tạng để cứu những người bệnh khác đang chờ đợi cơ hội sống.

Ngày 9/11, Bệnh viện TWQĐ 108 khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện, các chuyên khoa thống nhất phương án lấy và ghép các tạng. Toàn bộ các kíp, phòng, khoa trong bệnh viện được huy động tối đa, dốc toàn tâm, toàn lực, “tất cả vì người bệnh”.

“Với ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não này, Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (một bệnh nhân tại Bệnh viện TWQĐ 108; vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec); 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; 2 giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp”, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TW108 cho biết.

Ca lấy - ghép đa tạng huy động hơn 100 y bác sĩ thực hiện.

Điều đặc biệt, từ một lá gan của người hiến chết não, kíp phẫu thuật đã thực hiện chia thành 2 mảnh ghép gan hoàn chỉnh, đủ chức năng để ghép cho 2 bệnh nhân cùng lúc: Một người lớn (ghép tại Bệnh viện TWQĐ 108) và một trẻ em (được vận chuyển cho Bệnh viện Vinmec).

Kỹ thuật chia gan trong bụng để ghép là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan và các biến thể mạch máu – đường mật; tính toán thể tích mảnh ghép bảo đảm đủ chức năng sau ghép; phối hợp đồng bộ giữa kíp lấy tạng, kíp chia gan và hai kíp ghép gan.

Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật chia gan trong bụng vào tháng 4/2024. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 7 ca chia gan để ghép, cứu sống đồng thời bệnh nhân người lớn và trẻ em từ một lá gan của người hiến chết não.

Chia sẻ về trường hợp được ghép tim, TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim giai đoạn D do bệnh cơ tim thể giãn và đã cấy thiết bị thất trái nhằm kéo dài thời gian chờ ghép.

Bệnh nhân từng được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái, vì vậy cuộc mổ sẽ khó khăn vì rất dính, cần phải bảo đảm, tính toán về mặt chiến thuật, kỹ thuật rất kỹ càng. Do đã có kinh nghiệm, cùng sự phối hợp giữa các khâu phù hợp, các bác sĩ đã rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim chỉ còn 80 phút. Đến tối 9/11, nhịp tim đập đầu tiên đã có trên màn hình monitor.

Các bác sĩ đang ghép tim cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Cùng thời điểm, tại 2 phòng mổ khác, các kíp ghép thận cũng tiến hành ghép thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đối với 2 ca ghép thận, cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, các bệnh nhân sức khoẻ ổn định.

Sau ghép, các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực 24/24. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108, việc tăng cường năng lực phát hiện và quản lý nguồn hiến tạng chết não tiềm năng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng của bệnh viện. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là nền tảng giúp mở rộng cơ hội cứu sống những bệnh nhân nặng đang chờ đợi nguồn tạng phù hợp.

Mỗi trường hợp chết não được phát hiện kịp thời và quản lý đúng quy trình là thêm nhiều cơ hội hồi sinh, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thông điệp “cho đi là còn mãi”.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn