Chi đoàn Công an xã Hữu Kiệm phối hợp tổ chức "Tết sum vầy"

Ban tổ chức “Tết sum vầy” góp phần giúp học sinh được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về ý nghĩa, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Tác giả: Bá Nù – Phạm Thủy
Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn
Thiết thực chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Chi đoàn Công an xã Hữu Kiệm phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn Thanh niên xã cùng tập thể giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Kiệm tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với hoạt động gói bánh chưng truyền thống.
