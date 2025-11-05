Khám xét nhà vợ chồng Đoàn Di Băng

Vụ án liên quan đến chồng Đoàn Di Băng có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.