Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can từ trái qua: Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng). Các quyết định bắt tạm giam và khám xét nhà vợ chồng Đoàn Di Băng đã được Viện kiểm sát nhân dân Đồng Nai phê chuẩn.
Bị can Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Văn Liên (44 tuổi), Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) bị Công an Đồng Nai bắt về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Cơ quan điều tra khám xét nhà bị can Nguyễn Quốc Vũ (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group).
Bị can Nguyễn Quốc Vũ bị cùng đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.
Vụ án liên quan đến chồng Đoàn Di Băng có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.