Nghi vấn Ngọc Trinh quyết định làm mẹ ở tuổi 33 từ khoảnh khắc gặp bác sĩ Thịnh tại nhà riêng

Cuối năm 2022, trong talkshow tâm sự chuyện đời tư, Ngọc Trinh chia sẻ bản thân đã muốn làm mẹ, sinh con. Thời điểm đó, cô tiết lộ thêm đã thực hiện trữ đông 6 trứng và mong muốn có con trong năm 2023. Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Kiều - quản lý Ngọc Trinh vừa đăng tải video ghi lại khoảnh khắc "nữ hoàng nội y" gặp bác sĩ chuyên trị hiếm muộn Cao Hữu Thịnh tại nhà riêng.

Ngọc Trinh và bác sĩ Thịnh thân thiết ăn uống, trò chuyện cùng nhau.

Quản lý Ngọc Trinh chia sẻ video nhưng không tiết lộ lý do cuộc gặp.

Trong video Thúy Kiều đăng tải, Ngọc Trinh và bác sĩ Thịnh vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. "Nữ hoàng nội y" diện quần áo đơn giản, có nhiều cử chỉ thoải mái như để chân lên ghế ngồi. Dù nội dung cuộc đối thoại không được tiết lộ, thế nhưng nhiều người đoán rằng Ngọc Trinh tìm đến bác sĩ Thịnh để tiến hành quá trình "tìm con" như nhiều sao Việt khác.

Dân mạng đồn đoán rằng "nữ hoàng nội y" tìm bác sĩ "mát tay" để thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo.

XEM VIDEO: Ngọc Trinh gặp bác sĩ Thịnh tại nhà riêng, 2 bên vui vẻ trò chuyện vô cùng thân thiết.

Trước đó, vào tháng 12/2022, Ngọc Trinh và bác sĩ Thịnh từng gây chú ý khi chụp ảnh chung tại họp báo phim Chị chị em em 2. Lúc này, phía nữ diễn viên cũng chia sẻ thông tin muốn có con đầu lòng.

Ngọc Trinh và bác sĩ Thịnh gây chú ý khi có mối quan hệ thân thiết.

Ngọc Trinh cho biết bản thân bắt đầu yêu thích trẻ con và nghĩ đến chuyện làm mẹ từ khi nhận nuôi bé He - con gái của chị gái. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy mình không còn quá trẻ vì đã bước qua tuổi 33, "nữ hoàng nội y" quyết định trữ đông trứng. Riêng về bố của em bé tương lai, nữ diễn viên nói vui rằng cô đang chờ đợi người đàn ông "hợp phong thủy" với mình.

Cuối năm 2022, người đẹp bất ngờ tuyên bố muốn có con vào năm 2023.

"Chị gái khuyên tôi nên đi trữ trứng để có máu mủ của riêng mình. Sau tuổi 25, buồng trứng bắt đầu suy giảm số lượng và chất lượng, đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần. Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản giảm nhanh, khó có con tự nhiên. Tôi quyết định trữ đông trứng để đảm bảo được chất lượng trứng. Hiện tôi trữ được 6 trứng và muốn có con năm sau", Ngọc Trinh tâm sự hồi cuối năm 2022.

Theo Ngọc Trinh, việc chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ nên người không chỉ cần điều kiện về kinh tế, mà người mẹ phải tập trung thời gian, tâm trí cho con. Hiểu được điều đó, cô cho biết đã sẵn sàng làm mẹ và chia sẻ mong muốn có con trai.

Ngọc Trinh muốn làm mẹ sau thời gian chăm sóc con gái nuôi.

Nói thêm về bác sĩ Cao Hữu Thịnh, ông là nhân vật vừa có khoảng thời gian "gây sốt" mạng xã hội bởi "drama thụ tinh nhân tạo" với vợ chồng Bà Nhân Vlog hồi đầu năm 2023.

Bác sĩ Thịnh được nhiều người biết đến sau ồn ào với vợ chồng Bà Nhân Vlog.

Ngoài ra, bác sĩ Thịnh còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao trong showbiz Việt, từng thực hiện thành công nhiều ca thụ tinh nhân tạo cho người nổi tiếng như: diễn viên Phương Trinh Jolie, vợ ca sĩ Đăng Khôi, vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh,... Thời điểm xảy ra ồn ào với Bà Nhân Vlog, nhiều sao Việt đã lên tiếng bênh vực nam bác sĩ.

Nhiều sao Việt tiết lộ hành trình "tìm con" của mình thành công là nhờ bác sĩ Thịnh.

Phương Trinh Jolie là một trong những ca thụ tinh nhân tạo thành công của bác sĩ Thịnh.

Hiện tại, trước nghi vấn sắp tiến hành thụ tinh nhân tạo ở tuổi 33, phía Ngọc Trinh chưa lên tiếng phản hồi. Dù vậy, người hâm mộ không khỏi mong chờ tin vui của "nữ hoàng nội y".

