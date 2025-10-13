Nghị quyết số 57-NQ/TW: Giáo dục thông minh trên nền tảng số

Ứng dụng công nghệ số trong giờ học thực hành. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành Giáo dục Đồng Tháp đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và đạt nhiều kết quả rõ nét.

Xây dựng nền giáo dục mở, thích ứng trên nền tảng số

Theo Tiến sỹ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo, đến nay, 100% văn bản trao đổi giữa Sở với các đơn vị được thực hiện trên môi trường mạng, ký số qua hệ thống iDesk. Các trường đã triển khai tinh giản hồ sơ, áp dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và thí điểm học bạ số tại 11 cơ sở tiểu học và trung học cơ sở.

Hoạt động số hóa trong giảng dạy được triển khai sâu rộng với 100% giáo án và kế hoạch dạy học của giáo viên được số hóa. Hầu hết giáo viên đã biết sử dụng phần mềm tạo đề thi, ngân hàng câu hỏi trực tuyến. Việc thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến được thí điểm thành công, xác thực định danh theo Đề án 06 của Chính phủ.

Chỉ số chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, trên 90% cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức 2 trở lên. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đã được cấp chữ ký số, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 95%.

Giáo dục STEM được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục, trong đó 6 trường đã có phòng STEM Lab. Song song đó, các lĩnh vực quản lý cơ sở vật chất, y tế học đường, kế toán tiếp tục được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho), nhà trường đã triển khai các phần mềm hỗ trợ đăng ký phòng thí nghiệm, xin phép nghỉ học, điểm danh học sinh... thông qua nền tảng trực tuyến. Giáo viên hướng dẫn học sinh cùng phụ huynh sử dụng ứng dụng giao tiếp trực tuyến trên điện thoại thông minh để trao đổi thông tin, liên lạc, giao tiếp với nhà trường.

Nhờ đó, kết quả học tập của học sinh vẫn giữ vững thành tích, dần thích nghi với công tác quản lý, điều hành, giảng dạy trực tuyến của nhà trường.

Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu cho biết, mục tiêu của trường là từng bước xây dựng “trường học thông minh”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, dạy học. Một mục tiêu đặt ra là số hóa toàn bộ các tài liệu cũ của trường đã lưu trữ gần 100 năm trên các văn bản giấy.

Tại Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, xã Chợ Gạo, nhà trường đã xây dựng cơ sở hạ tầng với một hệ thống mạng lưới cùng thiết bị, các ứng dụng phần mềm, hệ thống bảo mật và truy cập internet để tạo điều kiện cho việc triển khai dịch vụ điện tử.

Hệ thống internet toàn trường được trang bị với 2 nhà mạng VNPT và Viettel kết nối với hệ thống camera toàn trường cùng phòng học để quản lý cơ sở vật chất và học sinh. Nhà trường đã sử dụng hệ thống điểm danh thông minh để điểm danh học sinh; lắp đặt hệ thống wifi tại các phòng học để khuyến khích học sinh trang bị wifi để phục vụ học tập như tra cứu tài liệu, kiểm tra…

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo Nguyễn Phúc Viễn, trường đã xây dựng ứng dụng giáo dục trực tuyến như bài giảng, tài liệu học tập, bài kiểm tra, đề thi… trên nền tảng AZOTA, SHUB Classroom, triển khai đăng ký nhập học, tuyển sinh trực tuyến qua Google Form để giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho học sinh, phụ huynh. Giáo viên được khuyến khích sử dụng PowerPoint và các phần mềm hỗ trợ khác để tăng tính trực quan, hấp dẫn trong giảng dạy.

Giờ Tin học. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, chuyển đổi số đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, định hướng xây dựng nền giáo dục thông minh.

Việc triển khai học bạ số được thực hiện tại toàn bộ 387 trường tiểu học, thí điểm tại 75 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông. Nền tảng quản trị nhà trường VnEdu, SMAS được áp dụng rộng rãi, bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu ngành.

Công tác thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng, với 1.071 trường thực hiện, tổng số giao dịch đạt 142,6 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục đã tận dụng hiệu quả nền tảng dạy học trực tuyến, xây dựng kho học liệu số, triển khai giáo dục công dân số; duy trì giáo dục STEM, trong đó có 6 trường được trang bị phòng STEM Lab.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu ngành được thực hiện đồng bộ: 100% cơ sở giáo dục đảm bảo kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành, bảo đảm liên thông với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các tổ chuyên môn đã tham gia xây dựng kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, góp phần đa dạng hóa nguồn học liệu và nâng cao hiệu quả ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Đồng Tháp Lê Quang Trí cho biết, trong năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Ngành phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá; triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo, cơ sở dữ liệu. Ngành cũng đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học; huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Ngành sẽ triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, phát triển tư duy lập trình, triển khai chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số.

Cùng với đó, ngành thí điểm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tiếp cận chuẩn quốc tế tại một số cơ sở giáo dục, địa phương có đủ điều kiện cùng yêu cầu cao về nhân lực chuyển đổi số./.

Tác giả: Hữu Chí

Nguồn tin: vietnamplus.vn