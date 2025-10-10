Nghệ An: Triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức và triển khai hiệu quả học 2 buổi/ngày trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2025-2026; đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chương trình GDPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bổ ích cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Cụ thể, đối với giáo dục tiểu học: Tiếp tục triển khai dạy học 2 buổi/ngày tại 100% các cơ sở giáo dục tiểu học.

Đối với giáo dục trung học: Từ năm học 2025-2026, 100% các cơ sở giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu của học sinh.

100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND cấp xã, phường và các cơ sở GDPT tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ quản lý giáo dục, các trường phổ thông, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc dạy học 2 buổi/ngày.

Công khai kế hoạch, nội dung, thời khoá biểu dạy học 2 buổi/ngày đến với học sinh, cha mẹ học sinh và thực hiện công khai trên trang thông tin của nhà trường; tổ chức truyền thông để học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội hiểu, đồng thuận cùng phối hợp thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp xã sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở GDPT trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Thực hiện tuyển dụng giáo viên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên đối với từng cấp học, môn học và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT và UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ sở GDPT đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, khối phòng học tập, nhà đa năng, thư viện, sân chơi, bãi tập, khu vực hoạt động ngoài trời,… theo quy định hiện hành. Sử dụng cơ sở vật chất dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính để bổ sung cho ngành giáo dục bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Các cơ sở GDPT căn cứ nhu cầu người học, điều kiện thực tiễn của nhà trường, địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, bảo đảm nguyên tắc 5 rõ “Rõ lộ trình triển khai thực hiện; rõ về nguồn lực; rõ nội dung, phương pháp dạy học; rõ trách nhiệm của các chủ thể; rõ kết quả và chất lượng giáo dục”.

Xây dựng phương án ăn trưa, nghỉ trưa với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế bảo đảm có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và các quy định về an toàn trường học, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh. Đối với các trường vùng biên giới, triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trung học cơ sở tại các xã biên giới, miền núi, khi có văn bản hướng dẫn của các cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục nhằm hỗ trợ việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo thiết thực, hiệu quả công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; huy động các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, vận động viên chuyên nghiệp… để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn