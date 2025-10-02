UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển và 07 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm học 2025-2026 đã được xác định, với phương châm “Hiện đại hoá, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; gắn với thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, những trụ cột phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 01/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các nghị quyết, đề án, chương trình kế hoạch của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh triển khai quản lý nhà nước chính quyền địa phương 2 cấp, gần trường, sát lớp, vì sự tiến bộ của người học. Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đột phá đổi mới quản lý nhà nước và hình thành mô hình quản trị trường học hiện đại trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tối đa thành tựu công nghệ mới, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy tính minh bạch, hiệu năng, hiệu quả; triển khai tích hợp tối đa trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc; phân công quản lý nhà nước theo địa bàn; phân cấp, phân quyền triệt để về tự chủ và trách nhiệm giải trình cho cơ sở giáo dục. Tăng cường phối hợp chỉ đạo liên ngành trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Cùng với đó, tiên phong xây dựng mô hình, tập trung huy động nguồn lực Trung ương và địa phương, ưu tiên thực hiện chủ trương mới về giáo dục trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp: Miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập; phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi; dạy học tiếng Lào cho học sinh và xây dựng trường nội trú liên cấp TH và THCS tại các xã vùng biên giới; giáo dục trải nghiệm phát triển phẩm chất, năng lực và sức khoẻ cho người học trong dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện Luật Nhà giáo; tham mưu chính sách phát triển hệ thống trường lớp học song ngữ, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; xây dựng trường học số, hiện đại, thông minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những mô hình, chính sách của tỉnh đã ban hành thời gian qua đối với phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Phát động các đợt thi đua cao điểm, sâu rộng và thiết thực trong toàn ngành, nhất là từng cơ sở giáo dục và đào tạo trong nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển mới. Kế thừa kinh nghiệm các phong trào thi đua đổi mới hiệu quả như: “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT”, “Tháng tự học tiếng Anh”, “Trường giúp trường, tổ bộ môn giúp tổ bộ môn”, “Đổi mới, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt”; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào “Bình dân học vụ số”, “phổ cập chuyển đổi số, xây dựng xã hội số”, “đổi mới sáng tạo, trải nghiệm nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp”.

Đồng thời quan tâm ưu tiên đầu tư các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và đào tạo mới, hiện đại, nhân văn, đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam; phát triển đột phá và bền vững giáo dục. Tập trung thực hiện sáp nhập (giải thể) sắp xếp lại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh, ưu tiên những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cùng địa bàn; cơ cấu lại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quy hoạch, sáp nhập trường học có quy mô nhỏ, lẻ đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, phù hợp với Chương trình giáo dục, với quy mô xã, phường mới và ưu tiên đầu tư từng bước hiện đại hoá trường học.

UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng quan tâm, ủng hộ, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, đồng hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: H.B (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn