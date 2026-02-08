Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, 130 Công an cấp xã và các đơn vị cấp phòng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).
Lãnh đạo, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu theo dõi Hội nghị quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến
Công an cấp xã tổ chức theo dõi tại đơn vị trong quá trình ứng trực hoặc tham gia theo dõi tập trung cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân
Một nữ cán bộ công an xã theo dõi Hội nghị quán triệt Nghị quyết qua điện thoại trong quá trình công tác tại cơ sở
Tác giả: Vương Linh
Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn