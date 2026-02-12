HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp chuyên đề, quyết nghị thông qua 04 dự thảo Nghị quyết

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đây là kỳ họp đầu tiên được HĐND tỉnh tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu HĐND tỉnh công tác tại địa bàn các xã xa trung tâm được tham gia kỳ họp đầy đủ; đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cuối năm.

Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình 04 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quan trọng liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi đất và các chính sách hỗ trợ cán bộ, người có công trên địa bàn tỉnh. Các chính sách này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và hoàn thiện bộ máy quản lý tại địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm của Kỳ họp chuyên đề lần này là Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 26,13 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án cấp thiết. Trong đó, đáng chú ý có các dự án mang tính cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng thiên tai như: Xây dựng khu tái định cư tập trung tại bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) để di dời khẩn cấp 16 hộ dân do ảnh hưởng của cơn bão số 3; Dự án bố trí dân cư tập trung tại bản Xằng Trên và bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý); Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1)... UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thông qua danh mục 160 dự án phải thu hồi đất với tổng diện tích dự kiến là 185,61 ha. Đáng chú ý, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án Nhà máy điện khí LNG tại phường Tân Mai từ 52,68 ha lên 59,52 ha; đồng thời, điều chỉnh tên gọi dự án "Khu đô thị Green Park" thành "Khu dân cư tại xóm Hưng Nghĩa 7 và 8".

Về công tác tôn giáo, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 20% mức lương hiện hưởng cho lãnh đạo, công chức Ban Tôn giáo (Sở Dân tộc và Tôn giáo) và 10% đối với công chức làm công tác này tại cấp xã.

Về chế độ ưu đãi người có công, dự thảo quy định rõ tỷ lệ chi phí quản lý thực hiện chế độ ưu đãi. Trong đó, 85% kinh phí được phân bổ cho cấp xã để trực tiếp quản lý đối tượng và chi thù lao. Đặc biệt, đối với 15 xã miền núi có dưới 10 đối tượng người có công, tỉnh đề xuất áp dụng mức phí quản lý cố định 50 triệu đồng/xã/năm để đảm bảo hoạt động.

Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh thống nhất thông qua 04 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định tỷ lệ chi phí quản lý để thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tích cực tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư để hoàn thành, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Trước thềm năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo để Nhân dân vui Xuân đón Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, tích cực vận động sự chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của toàn xã hội để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đón Tết, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết… Bên cạnh đó, bám sát quy định, hướng dẫn, các mốc thời gian để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo tiến độ quy định.

