Lời hiệu triệu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 7/2 vừa qua, các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam đã giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại “Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Bài phát biểu phát đi một thông điệp rõ ràng: Sự thống nhất tuyệt đối giữa nói và làm. Đây không chỉ là phương châm hành động mà là lời cam kết danh dự của Đảng trước nhân dân, là bước chuẩn bị quan trọng nhất để đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nói đi đôi với làm

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo nên một sự khác biệt rõ rệt so với các kỳ Đại hội trước. Nếu như trước đây, chúng ta thường có một “độ trễ” nhất định để nghị quyết thẩm thấu, thì nay Tổng Bí thư yêu cầu một sự chuyển động tức thì.

Nghị quyết Đại hội XIV không phải để cất trong tủ kính hay chỉ để đọc trong các hội nghị, mà phải biến thành cơm ăn, áo mặc, thành sự bứt phá của nền kinh tế và sự tinh gọn của bộ máy ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Sự thống nhất giữa nói và làm chính là thước đo cao nhất cho phẩm chất và năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời đại số.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” đang kìm hãm nguồn lực đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đột phá thể chế là ưu tiên hàng đầu; quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng: “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Tổng Bí thư đã chỉ ra thực tế nhiều nguồn lực đang bị “đóng băng” bởi những quy định hành chính rườm rà, lỗi thời. Để “vươn mình”, Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật kiến tạo, minh bạch và hiện đại. Sự thống nhất giữa nói và làm ở đây thể hiện ở việc "Đảng nói đột phá thì bộ máy hành chính phải mở đường".

Chẳng hạn: Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tốc độ cấp phép cho các dự án công nghệ cao, và sự hài lòng của người dân khi làm thủ tục hành chính… Đó chính là những con số biết nói, minh chứng cho việc Nghị quyết XIV thực sự đi vào đời sống.

Sự khác biệt mà nhân dân cảm nhận đó là sự dứt khoát, quyết liệt. Không còn là những lộ trình thí điểm kéo dài, mà là một sự chuyển đổi đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Tổng Bí thư khẳng định: Một bộ máy nặng nề không thể chạy đua trong kỷ nguyên công nghệ. Việc tinh gọn bộ máy lần này chính là xây dựng một Chính phủ vừa thông minh, vừa liêm chính, vừa hiệu quả, hết lòng phục vụ nhân dân.

Chống “giặc nội xâm”

Nếu như ở các kỳ Đại hội trước, chúng ta tập trung cao độ vào việc chống tham nhũng, thì nay Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt chống lãng phí ở một vị thế tương đương, coi đó là một cuộc đấu tranh đạo đức cấp bách.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm quyết liệt yêu cầu chống lãng phí trong bài phát biểu ngay đầu năm mới là một yêu cầu cấp bách từ thực tế. Trong kỷ nguyên vươn mình, mỗi đồng vốn, mỗi mét đất, mỗi giờ lao động đều là vàng ngọc. Sự thống nhất giữa nói và làm lúc này chính là xây dựng một văn hóa tiết kiệm từ trong Đảng ra đến xã hội. Cán bộ phải là người đi đầu, để dân tin rằng mọi nguồn lực quốc gia đều được dồn cho sự phát triển cường thịnh của đất nước, chứ không bị thất thoát bởi tư duy quan liêu, hời hợt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh VGP Nhật Bắc)

Có thể nói, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 không còn là một cái mốc xa vời, mà là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và Tổng Bí thư Tô Lâm đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Kỷ nguyên vươn mình chính là thời điểm để thực hiện trọn vẹn di nguyện “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và “sánh vai với các cường quốc năm châu” của Bác Hồ.

Nhưng muốn vươn mình, chúng ta không thể đi bằng đôi chân cũ với những bước đi chậm chạp. Phải có tốc độ của tư duy mới, hành động mới. Sự thống nhất giữa ý chí và hành động của Đảng chính là nguồn sức mạnh vô địch để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi dân tin Đảng nói thật, làm thật, dân sẽ đem toàn bộ sức người, sức của để cùng Đảng tạo nên những kỳ tích mới.

Bài phát biểu chỉ đạo vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm là một "tuyên ngôn hành động" mạnh mẽ, lời hiệu triệu đanh thép. Sự khác biệt lớn nhất so với trước đây chính là thái độ quyết liệt, khẩn trương và thực chất; không còn chỗ cho những bản báo cáo bóng bẩy nhưng thiếu hiệu quả. Chỉ có hành động, chỉ có kết quả thực tế mới là câu trả lời xác đáng nhất cho lòng tin của nhân dân.

Chúng ta tin tưởng rằng, Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình sẽ vượt qua mọi sóng dữ, băng băng về đích, hiện thực hóa khát vọng dân tộc giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của một tập thể lãnh đạo đoàn kết, đổi mới và trọng hành động.

Tác giả: Sông Hàn

Nguồn tin: Báo VOV