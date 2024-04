Nghe tin sắp nghỉ hè, bé gái khóc nức nở và lý do khiến dân tình cười ngất

Đoạn clip được chính cô giáo của bé gái này ghi lại. Theo đó, chỉ còn ít thời gian nữa, các bạn nhỏ bậc mầm non sẽ chính thức được nghỉ hè. Ngay sau khi nghe cô giáo thông báo điều này, bé gái đã khóc nức nở.

Đến khi cô giáo hỏi lý do "tại sao lại khóc", cô bé này đã thật thà thừa nhận rằng, con buồn vì sắp phải xa cô, con sẽ rất nhớ cô.

Nghe thấy học trò vừa mếu máo vừa nói những lời đáng yêu ấy, cô giáo đã động viên em như sau: "Thôi không khóc, mình lớn rồi, năm sau mình lên lớp lá rồi. Lên lớp lá mà nhớ cô thì chạy xuống đây thăm cô nha".

(Video ghi lại màn trò chuyện dễ thương giữa cô giáo và học trò. Nguồn: Tin 3 phút)

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thích thú trước sự đáng yêu của bạn nhỏ này. Bên cạnh đó, dân tình cũng cho rằng, thường ngày cô giáo phải đáng yêu lắm thì mới được học trò quý mến như thế.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn