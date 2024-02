Nghe tiếng rít, cả nhà sốc nặng khi thấy thứ cực độc trên quạt trần

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng bất ngờ này được ghi lại tại một nhà dân ở Kerala, Ấn Độ.

Cụ thể, sau khi trở về ngôi nhà ngập lụt của mình, cả gia đình choáng váng khi phát hiện thấy hai con rắn hổ mang đang treo lủng lẳng trên chiếc quạt trần.

Trong clip, hai con rắn hổ mang đang ngóc cao đầu, phình mang rồi liên tục rít lên những tiếng ghê rợn.

Một nhân viên cứu hộ cùng các thành viên của một tổ chức địa phương đã nhanh chóng tới giúp gia đình này dọn dẹp nhà cửa sau lũ và bắt cặp rắn thả về tự nhiên. Theo truyền thông địa phương, nhiều hộ dân cũng gặp tình cảnh tương tự khi nước lũ cuốn những con rắn trôi dạt vào nhà họ.

