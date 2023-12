Chủ nhà sợ hãi khi thấy rắn hổ mang chúa dài 3m trườn vào nhà

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, chủ nhà phát hiện ra con rắn sau khi nó trườn qua chân anh, khiến anh phải chạy trốn khỏi căn phòng. Cuối cùng, gia đình đã gọi cho một chuyên gia bắt rắn ở địa phương tên là Turiman, đến để xử lý con rắn.

Turiman nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu quá trình bắt con rắn. Điều này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với việc rắn ẩn nấp dưới gầm tủ và không gian hạn chế. Tuy nhiên, với sự tận tâm và kinh nghiệm, Turiman đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ trong khoảng một giờ.

Turiman chia sẻ, "Tôi đến nơi và ngay tìm cách bắt con rắn. Việc này gặp chút khó khăn vì địa điểm chật hẹp và con rắn ẩn dưới gầm tủ. Rất may, không có ai bị rắn cắn. Đó là một con rắn hổ mang chúa. Tôi đưa nó về nhà để điều trị vì có những bộ phận trên con rắn bị thương, sau đó nó sẽ được thả về trạng thái tự nhiên”.

Rắn hổ mang chúa là một loài rắn độc nguy hiểm, có thể gây tử vong cho con người nếu bị cắn. Rắn hổ mang chúa thường được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn