Nghệ An: Trốn đo nồng độ cồn, tài xế liều lĩnh quay đầu xe đi ngược chiều

Tối 21/1, trên mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô con quay đầu xe, chạy ngược chiều bỏ trốn vì gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người rất phẫn nộ về hành vi xem thường pháp luật của tài xế xe con, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế liều lĩnh quay đầu xe đi ngược chiều khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn. (Nguồn clip: Facebook HQK)

Được biết, sự việc xảy ra tối 21/1 trên đường Trần Phú, TP Vinh (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, tổ công tác CSGT Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thì có một xe con đi đến gần. Khi thấy CSGT, tài xế xe con đã liều lĩnh quay đầu xe rồi chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh.

Sau khi sự việc xảy ra, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Vinh đang làm rõ sự việc.

Tài xế liều lĩnh quay đầu xe đi ngược chiều để trốn CSGT

Trước đó, tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 19h40 ngày 17/1, Tổ công tác phát hiện xe mô tô mang BKS 38N3 - 6826 di chuyển tốc độ nhanh trên tuyến đường Hà Huy Tập theo hướng từ Bắc vào Nam nên đã ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục chạy xe với tốc độ nhanh, vượt qua hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu, sau đó đâm vào Thiếu tá Hồ Sỹ Tích - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua chẩn đoán ban đầu, Thượng tá Hồ Sỹ Tích bị dập phổi, thương tích nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng "thông chốt" là Đ.Đ.V., hiện đang theo học lớp 12 tại trường THPT trên địa bàn TP Hà Tĩnh, về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, V. khai nhận khi đang điều khiển xe máy thì phát hiện có Tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập. Nhận thức được bản thân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có bằng lái xe, lo sợ sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nên V. không chấp hành hiệu lệnh, vượt qua chốt CSGT. Tuy nhiên, trong quá trình tăng tốc "thông chốt", V. đã tông Thiếu tá Hồ Sỹ Tích.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC