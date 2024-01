Nam sinh tông xe vào CSGT tại chốt đo nồng độ cồn

Nam sinh tông xe khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 17/1, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) thì bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, tông thẳng vào người anh T. (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc nam sinh điều khiển xe máy lao thẳng vào một CSGT.

Sau khi tông xe vào người CSGT, nam thanh niên cũng bị mất lái ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ. Khai thác nhanh tại hiện trường, thanh niên này được xác định là Đ.Đ.V (SN 2006), hiện đang học lớp 12 trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Anh T. được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiến sĩ T. bị thương phần mềm, có một vết thương ở vùng đầu, vùng ngực bị xe đâm chính diện có tổn thương phổi.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

