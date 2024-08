Nghệ An: Xử phạt gần 100 triệu đồng cửa hàng nội thất vi phạm phòng cháy chữa cháy

1 trong 2 cơ sở kinh doanh của cửa hàng nội thất Thắng Tình. Ảnh: ĐGTT

Ngày 19/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cửa hàng nội thất Thắng Tình do ông Ngô Xuân Thắng (SN 1970), ở khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An làm chủ hộ và đại diện theo pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An đã xác định rõ các hành vi vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trên, gồm: Đưa hạng mục công trình là cơ sở kinh doanh vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); không tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC theo quy định; không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về PCCC theo quy định của pháp luật; không thực tập phương án chữa cháy định kỳ hoặc đột xuất; không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ; không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ; và cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải mua bắt buộc mà không mua theo quy định.

Với 8 hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu nạn, cứu hộ... hộ kinh doanh Ngô Xuân Thắng bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm với số tiền 95.050.000 đồng.

Được biết, cửa hàng nội thất Thắng Tình có 2 cơ sở kinh doanh ở khối 1 và khối 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

