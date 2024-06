Nghệ An: Xử phạt 3 cơ sở bếp ăn tập thể vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong tỉnh

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở bếp ăn tập thể tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.