Xử phạt 18 triệu đồng với 01 hộ kinh doanh vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử

Ngày 13/6/2025, Đội QLTT số 11 đã xử phạt vi phạm hành chính 18 triệu đồng với Hộ kinh doanh Đặng Ngọc Huyên, địa chỉ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có hành vi Không thông báo Website TMĐT bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng, công bố không đầy đủ trên Website TMĐT bán hàng thông tin về chủ sở hữu website.

Trước đó thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận và thương mại điện tử, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An, ngày 06/6/2025, Đội QLTT số 11 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh rượu do ông Đặng Ngọc Huyên làm chủ có địa chỉ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Đặng Ngọc Huyên đang vận hành 01 Website TMĐT bán hàng có giỏ hàng trực tuyến để đăng bán và quảng cáo giới thiệu các sản phẩm rượu thủ công của cơ sở. Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện Website TMĐT bán hàng này chưa thực hiện nghĩa vụ Thông báo với Bộ Công Thương; thông tin được công khai Website TMĐT bán hàng do hộ kinh doanh Đặng Ngọc Huyên sở hữu công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website.

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở sản xuất

Thông qua hoạt động kiểm tra, Đội QLTT số 11 kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới hộ kinh doanh về thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương là điều kiện bắt buộc đối với các website TMĐT bán hàng; việc các thông tin công khai trên website không đầy đủ về chủ sở hữu, gây khó khăn cho việc truy xuất, liên hệ và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Hình ảnh đoàn kiểm tra lập biên bản tại hộ kinh doanh

Thời gian tới, Đội QLTT số 11 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập, thẩm tra xác minh thông tin để tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động TMĐT, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng; thúc đẩy TMĐT phát triển theo chiều hướng tích cực trên địa bàn.

Tác giả: Lê Văn Hùng - Đội QLTT số 11

Chi cuc QLTT tỉnh Nghệ An

Nguồn tin: nghean.dms.gov.vn