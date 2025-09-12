Bổ sung đối tượng và gia hạn kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tại Nghệ An

Quyết định số 2730/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An "bổ sung đối tượng kiểm tra và gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh” được đưa ra sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khai thác cát sỏi lòng sông. Ảnh: KT.

Trước đó, vào ngày 18/4/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trong vòng 90 ngày. Thời hạn kiểm tra dự kiến kết thúc vào ngày 9/9/2025.

Đến ngày 25/8/2025, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành công tác với 12 đơn vị, phát hiện nhiều sai phạm và đề xuất xử phạt hành chính với tổng số tiền là 2,416 tỷ đồng. Tuy nhiên, công việc kiểm tra 41 đơn vị còn lại gặp nhiều trở ngại do khối lượng hồ sơ lớn và phức tạp, kéo dài nhiều năm. Đặc biệt, tình hình mưa lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ khi nhiều tài sản và mốc giới tại các điểm mỏ bị cuốn trôi.

Để khắc phục những khó khăn này, Đoàn kiểm tra đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận hai nội dung: bổ sung Công ty TNHH Cát sỏi Tân Kỳ vào danh sách kiểm tra và gia hạn thời gian kiểm tra thêm 60 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày hết hạn ban đầu.

Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) và UBND các huyện, xã liên quan. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, an toàn lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan của các doanh nghiệp trong giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm kiểm tra.

