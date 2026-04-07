Nghệ An: Xử lý kết hợp tuyên truyền các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Vỉa hè thành nơi đỗ ô tô, người đi bộ ngậm ngùi xuống lề đường

Dọc nhiều tuyến đường tại đô thị Nghệ An, đặc biệt là khu vực các phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Vinh Hưng,... hình ảnh vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe đã không còn xa lạ. Thay vì là không gian dành cho người đi bộ, nhiều đoạn vỉa hè bị "biến" thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ.

Tình trạng ô tô đậu kín vỉa hè đã xảy ra trong nhiều năm nay tại khu vực đô thị Nghệ An.

Ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến phố như Nguyễn Sỹ Sách, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Lê Nin… hàng loạt ô tô nối đuôi nhau đậu kín vỉa hè.

Nhiều vị trí, ô tô và xe máy chen chúc dựng tràn lan, chiếm hết phần lối đi. Có đoạn, các phương tiện giao thông đỗ kín từ đầu đến cuối, không chừa lại khoảng trống nào cho người đi bộ.

Không còn chỗ đi trên vỉa hè, người dân buộc phải đi xuống đường.

Do không còn lối đi buộc người dân buộc phải xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng xe cộ đang lưu thông. Điều đáng nói, vào giờ cao điểm, khi mật độ phương tiện tăng cao, việc đi bộ dưới lòng đường càng trở nên nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Duyên (trú phường Thành Vinh) thường xuyên đi bộ qua khu vực trung tâm, cho biết: "Đi bộ mà cứ phải xuống lòng đường thì rất nguy hiểm, nhất là lúc đông xe. Nhiều khi đang đi phải né xe máy, ô tô, rất bất an. Vỉa hè là của người đi bộ, nhưng giờ phải đi xuống lòng đường để tránh xe, nhiều lúc rất bực mình".

Thậm chí, có những nơi các phương tiện đậu tràn lan, dẫn đến ách tắc vào giờ cao điểm.

Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều phương tiện còn đỗ lấn xuống lòng đường, khiến mặt đường bị thu hẹp. Điều này dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số tuyến phố, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc gần khu vực tập trung đông người như cơ quan, trường học, trung tâm thương mại.

Sớm có nghị quyết về quản lý hành lang an toàn giao thông

Thực tế cho thấy, tình trạng này không phải mới phát sinh mà đã kéo dài trong nhiều năm. Dù trước đây, lực lượng chức năng từng tổ chức ra quân xử lý, lập lại trật tự đô thị đặc biệt trên vỉa hè, nhưng sau mỗi đợt cao điểm, vi phạm lại tiếp tục tái diễn.

Dọc tuyến kênh Bắc, tình trạng đỗ trên vỉa hè diễn ra thường xuyên dù nhiều lần cơ quan chức năng đã ra quân nhắc nhở.

Đơn cử như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, UBND phường Vinh Phú về việc mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, Công an phường Vinh Phú đã phối hợp cùng Phòng PC06 Công an tỉnh Nghệ An; Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vinh Phú và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ra quân giải tỏa vi phạm, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, chợ Kênh Bắc, chợ Quán Bánh... và các tuyến đường trên địa bàn.

Thế nhưng, sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định lại nhanh chóng tái diễn. Đánh giá khách quan, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông, mà còn do hạ tầng bãi đỗ xe công cộng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ.

Anh Nguyễn Công Hùng, tài xế xe công nghệ cho hay: "Giờ ở Nghệ An ô tô rất nhiều, mà chỗ đỗ thì còn ít. Mong là sắp tới sẽ có quy hoạch hoặc quy định phù hợp để chúng tôi vừa có chỗ đỗ xe thuận tiện, người đi bộ cũng có chỗ đi lại rộng rãi, thoải mái".

Một phần nguyên nhân cũng bởi ô tô tại Nghệ An gia tăng quá nhanh.

Trao đổi về việc này, ông Phan Huy Chương, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An, cho biết trong bối cảnh số lượng phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô, gia tăng nhanh chóng, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị tại khu vực các phường thuộc thành phố Vinh (cũ) đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn.

Bởi vậy, trong thời gian tới, Ban sẽ tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An sớm có nghị quyết về quản lý hành lang an toàn giao thông, đặc biệt các vỉa hè lề đường trong khu vực nội đô trung tâm tỉnh, qua đó đảm bảo và cho đường thông hè thoáng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Bởi vậy, cần phải quy hoạch chỗ đỗ xe tập trung, để không gian đô thị được thông thoáng.

Tuy nhiên, theo Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh, về lâu dài, bên cạnh các biện pháp hành chính, Nghệ An cần có những giải pháp như quy hoạch, đầu tư thêm các bãi đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe tập trung, tổ chức lại không gian giao thông đô thị một cách hợp lý. Đây là phương pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn