Nghệ An: Chính thức khai mạc lễ hội đền Canh lần thứ nhất I năm 2026

Đến dự có bà Trần Thị Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư xã Yên Thành; ông Trần Văn Đường - Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; ông Trần Văn Giang – Chủ tịch xã Bình Minh - Trưởng Ban tổ chức lễ hội; lãnh đạo các xã và đông đảo nhân dân địa phương, vùng lân cận.

Ông Vũ Văn Quyền - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh phát biểu: Đây là lễ hội lớn đầu tiên được tổ chức kể từ khi xã Bình Minh được thành lập. Vì vậy, lễ hội năm nay không chỉ là sự tiếp nối truyền thống văn hóa lâu đời, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt của sự hội tụ, đoàn kết và phát triển trong không gian của một xã mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn và yêu cầu cao hơn trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Đền Canh từ lâu đã là một địa chỉ văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương. Theo sử sách ghi lại, đền được khởi dựng từ thời Nguyễn, là công trình có bề dày lịch sử hàng trăm năm. Ngôi đền tọa lạc trong một không gian phong thủy hài hòa: Phía trước là bàu Canh làm minh đường, phía sau là núi Canh làm hậu chấn, hai bên có núi Sàng và núi Giêng như thế “Thanh Long- Bạch Hổ”, tạo nên một cảnh quan vừa cổ kính, vừa linh thiêng, huyền bí.

Không chỉ là một di tích đơn lẻ, đền Canh còn nằm trong quần thể các di tích như: Đình Sàng, đền Đức Ông, Đền Thánh Mẫu, góp phần hình thành một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương về chiêm bái, thưởng ngoạn.

Đền là nơi phụng thờ Đức Thánh Canh - còn gọi là Ông Cụt, một vị thần gắn với tín ngưỡng thờ thủy thần của cư dân nông nghiệp lúa nước. Hình tượng Ngài đã đi sâu vào tâm thức dân gian, được nhân dân tôn kính như vị thần phù trợ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống an bình.

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, đền Canh nhiều lần được trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, giá trị kiến trúc và bản sắc văn hóa truyền thống. Năm 2017, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của địa phương.

Trong niềm vui của ngày mở lễ hội, không khí náo nức của toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh nỗ lực trong việc tổ chức phục hồi lễ hội truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở cho người dân, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương; tạo nét khám phá riêng về văn hóa tâm linh, sinh thái, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa mỗi khi có dịp về với xã Bình Minh.

Qua ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận: Năm nay Đảng bộ, UBND và các đoàn thể xã Bình Minh tổ chức lễ hội đền Canh lần thứ nhất I năm 2026 hoành tráng, trang nghiêm, chỉn chu, được sự đồng thuận của nhân dân địa phương với tinh thần đoàn kết một lòng, từng bước đưa xã Bình Minh ngày càng phát triển không ngừng…

Xã Bình Minh có 7 di tích đã được xếp hạng, trong đó, có 2 di tích lịch sử Quốc gia là mộ và đền thờ Hồ Đình Trung; Mộ và Nhà thờ Trần Đình Phong. Xã Bình Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã gồm: Mã Thành, Đức Thành, Tân Thành và Tiến Thành. Mỗi làng quê mang một trầm tích văn hóa, một dấu ấn lịch sử, một nếp sống lao động riêng, khi cộng hưởng đã tạo nên sức bật mạnh mẽ mới cho một xã năng động, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên. Xã Bình Minh hiện có diện tích tự nhiên 91,08 km2, dân số 37.031 người, có 42 xóm. Đảng bộ xã có 63 chi bộ trực thuộc, 1.009 đảng viên. Đây là vùng đất bán sơn địa trù phú, cách trung tâm huyện Yên Thành (cũ) khoảng 10-15 km.

Tác giả: Lê Dũng

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn