Nghệ An: Vì sao bến xe 250 tỷ đồng xây xong nhưng chưa thể vận hành?

Dự án bến xe Nam Vinh (xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) hoàn thành giai đoạn 1 nhưng chưa thể vận hành. Ảnh: Đ.B

Dự án bến xe Nam Vinh (xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) có diện tích khoảng 100.000m2, công suất thiết kế phục vụ khoảng 500 chuyến xe mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 15.000 lượt hành khách, tổng mức đầu tư cả dự án khoảng 250 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, được quy hoạch là bến xe loại 1. Sau khi hoàn thành, bến xe kỳ vọng trở thành đầu mối vận tải phía Nam TP Vinh (cũ), góp phần giảm tải cho Bến xe chợ Vinh. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành từ tháng 7/2011. Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ trong thời gian dài, đến năm 2020 mới được triển khai trở lại.

Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 19.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 32 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, các hạng mục chính như nhà điều hành, bãi đỗ xe, nhà chờ hành khách, hệ thống đường nội bộ cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, bến xe vẫn chưa thể vận hành như kỳ vọng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù đã hoàn thiện, nhiều hạng mục của bến xe đang dần xuống cấp do không được sử dụng. Cổng chính bịt kín bằng tôn, khu vực nhà bảo vệ, kiểm soát phương tiện đã lắp đặt từ lâu, có dấu hiệu hư hỏng. Nhà để xe trở nên nhếch nhác, hoang vắng. Phía trước khu vực bến, nhiều xe tải, container đường dài thường xuyên dừng đỗ tạm thời để nghỉ ngơi hoặc trung chuyển hàng hóa, tạo nên hình ảnh thiếu quy củ.

Bên trong khu nhà ga và nhà điều hành, chủ đầu tư đã bố trí bàn ghế, một số thiết bị phục vụ đón khách, song tất cả đều trong tình trạng “đóng băng”, không có hoạt động. Ông Trần Văn Bá - người dân trú tại xã Lam Thành cho biết: Bến xe này đã xây xong từ lâu nhưng cửa luôn đóng kín, không có xe ra vào. Người dân ai cũng thắc mắc vì sao công trình lớn như vậy lại bỏ không mấy năm nay.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An) cho hay, trước đây dự án Bến xe Nam Vinh gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 1, tuyến tránh TP Vinh (cũ) nên chưa thể đưa vào hoạt động. Đến nay, các thủ tục này đã được giải quyết, việc đấu nối cũng đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để bến xe có thể vận hành, chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát, sửa chữa và hoàn thiện các hạng mục đã xuống cấp trong thời gian dài. Sau khi đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và cho phép đưa vào khai thác theo quy định.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng Nghệ An, một nguyên nhân khác khiến dự án chưa được đưa vào hoạt động là do lưu lượng phương tiện vận tải hiện nay chưa cao. Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả khai thác chưa thực sự hấp dẫn nên còn dè dặt trong việc vận hành bến xe. Điều này phần nào cho thấy bài toán cân đối giữa đầu tư hạ tầng và nhu cầu thực tế vẫn còn nhiều thách thức.

Liên hệ với Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, phóng viên không nhận được hồi âm.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn