Nghệ An: Xây dựng đội ngũ chấp hành viên “vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, liêm chính"

Dự hội nghị có các ông Nguyễn Thắng Lợi – Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp); Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương và hệ thống thi hành án chuyển sang mô hình một cấp từ giữa năm 2025, khối lượng công việc tăng mạnh, nhiều vụ việc có tính chất đa dạng và phức tạp, Nghệ An vẫn hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về thi hành án dân sự và hành chính (THADS, HC). Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Ban Chỉ đạo THADS, HC tỉnh, sự chủ động của cơ quan THADS và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh.

Theo đó, về công tác THADS, năm 2025 đã giải quyết xong hơn 15.700 việc/gần 1.060 tỷ đồng, vượt 1,70% về việc và 2,17% về tiền so với chỉ tiêu của Cục Quản lý THADS giao. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh số lượng án về tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự, án kinh tế, tham nhũng ngày càng nhiều, đòi hỏi quá trình xử lý phải chặt chẽ, chính xác và linh hoạt.

Ông Phạm Quốc Nam - Trưởng THADS Nghệ An điều hành hội nghị.

Không chỉ đạt kết quả cao trong THADS, công tác THAHC cũng được triển khai quyết liệt. Cục THADS tỉnh Nghệ An (nay là THADS tỉnh Nghệ An) đã tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với UBND TP Vinh và TX Cửa Lò (cũ), những đơn vị có nhiều bản án hành chính phải thi hành để kiểm tra, rà soát, đôn đốc. Qua đó, đã thi hành xong 11/14 bản án hành chính, đạt 78,57%. Đối với nhiệm vụ theo dõi THAHC, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tổ chức theo dõi đầy đủ 14/14 bản án, quyết định, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu.

Một dấu ấn lớn trong năm 2025 là sự chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo THADS, HC tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có thông báo kết luận sau hội nghị tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch thi đua trong lĩnh vực THADS, HC và các công văn chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giao cơ quan THADS tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho công chức THADS, nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động phối hợp liên ngành được xem là yếu tố quyết định giúp Nghệ An xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp. Cụ thể, Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế, hỗ trợ xác minh điều kiện thi hành án, truy tìm tài sản và phối hợp với trại tạm giam xử lý kịp thời án liên quan phạm nhân. Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao bản án, hỗ trợ giải thích pháp luật trong các vụ việc khó. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát, kịp thời kiến nghị khắc phục vi phạm, nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật. Các sở, ngành như: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 đều phối hợp sát sao, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, thẩm định và xử lý tài sản theo đúng thẩm quyền, đặc biệt trong các vụ việc có liên quan đến quyền sử dụng đất và tín dụng ngân hàng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác thi hành án của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số vụ án có giá trị lớn, phức tạp mặc dù được quan tâm chỉ đạo phối hợp nhưng chưa được giải quyết triệt để. Sau khi sắp xếp tổ chức bỏ cấp huyện, cơ chế phối hợp giữa cơ quan THADS tỉnh và UBND cấp xã bước đầu còn lúng túng do chưa có quy định phân cấp, ủy quyền cụ thể. Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật về THADS chưa được sửa đổi kịp thời để phù hợp với mô hình tổ chức mới; nguồn lực, phương tiện làm việc còn hạn chế so với khối lượng án ngày càng tăng.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An trình bày tham luận.

Tại hội nghị, đại biểu đã có các ý kiến thảo luận, tham luận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi đánh giá cao kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong bối cảnh khối lượng án lớn và nhiều khó khăn phát sinh sau khi chuyển sang mô hình một cấp. Ông nhấn mạnh yêu cầu tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác THADS; cơ quan THADS cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong chỉ đạo, giám sát lĩnh vực này.

Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cục trưởng đề nghị THADS Nghệ An tập trung xây dựng đội ngũ chấp hành viên “vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, liêm chính”, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Các phòng thi hành án khu vực phải có kế hoạch cụ thể để nâng cao tỷ lệ thi hành xong, đặc biệt đối với các vụ việc lớn, phức tạp, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Thắng Lợi cũng đề nghị THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục siết chặt cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật; coi trọng chuyển đổi số và đầu tư điều kiện bảo đảm hoạt động cho các đơn vị THADS khu vực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm hoặc để án tồn đọng kéo dài.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống THADS, HC khi hoàn thành và vượt 13/13 chỉ tiêu được giao, trong đó kết quả về việc vượt bình quân cả nước, theo dõi THAHC đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận hội nghị.

Bước vào năm 2026, Phó Chủ tịch Bùi Thanh An đề nghị các cơ quan THADS và địa phương bám sát Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung vào nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong án tham nhũng, kinh tế, hạn chế nợ xấu tín dụng ngân hàng, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố cơ chế phối hợp giữa các ngành và kiện toàn hoạt động Ban Chỉ đạo THADS.

Các ngành Công an, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước khu vực tăng cường hỗ trợ, giám sát và thanh tra để nâng cao hiệu quả công tác THADS, HC. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đạt kết quả cao hơn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.

Dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, HC năm 2025.

Tác giả: Thiên Ý

Nguồn tin: baophapluat.vn