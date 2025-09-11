Ngành Thuế Nghệ An xây dựng và khẳng định vai trò trụ cột tài chính địa phương. Ảnh: Thành Duy

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế Nghệ An đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác thu ngân sách, luôn hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu được giao. Nguồn thu ngân sách tăng trưởng đều đặn, góp phần quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường đầu tư phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Những nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều phần thưởng của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực để ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Kết quả mà ngành Thuế Nghệ An đạt được trong 35 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, công chức ngành Thuế”.

Trong bối cảnh Nghệ An đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, ngành Thuế Nghệ An được giao trọng trách lớn trong việc bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ động tham mưu chính sách, giải pháp tăng thu ngân sách, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, cần nỗ lực hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách thêm 25% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách thuế mới, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, xây dựng hệ thống hiện đại, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thuế bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại và hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, cơ cấu lại nhân lực phải được chú trọng, hướng tới xây dựng một tập thể vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Đặc biệt, ngành Thuế cần phát động và duy trì các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, tỉnh Nghệ An đã trao tặng bước trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo” cho ngành Thuế tỉnh, thể hiện niềm tin và kỳ vọng to lớn vào lực lượng nòng cốt này.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho ngành Thuế Nghệ An về thành tích phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Ngành cũng vinh dự nhận Giấy khen cho những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong hiện đại hóa quản lý.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn