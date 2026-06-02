Ông Trịnh Xuân Nam làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

Chiều 1/6, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Nam giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành; lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện, đơn vị y tế cùng cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Trịnh Xuân Nam.

Ông Trịnh Xuân Nam là bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, có hơn 30 năm công tác trong ngành y tế. Trước khi được bổ nhiệm, ông từng có 12 năm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và 19 năm công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đảm nhiệm nhiều vị trí từ bác sĩ điều trị đến trưởng khoa, Phó Giám đốc bệnh viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá ông Trịnh Xuân Nam là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn và năng lực quản lý. Trên các cương vị công tác, ông Nam luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, được đồng nghiệp và người bệnh tin tưởng, ghi nhận.

Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh bày tỏ vinh dự và xúc động khi được lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tin tưởng giao trọng trách. Ông Trịnh Xuân Nam khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước để xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Tác giả: T. Thành

