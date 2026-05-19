‘Ẩn số’ NASU trong liên danh điện khí LNG hơn 2 tỷ USD ở Nghệ An

Từ DN mía đường đến “cuộc chơi” năng lượng tỷ USD

Sự xuất hiện của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) trong liên danh triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 59.372 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD) đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại Nghệ An.

Bởi trong khi hai đối tác còn lại là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và SK Innovation đều là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực năng lượng, thì NASU lại là doanh nghiệp địa phương vốn được biết đến trong ngành mía đường và nông nghiệp công nghệ cao.

Phối cảnh tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 59.000 tỷ đồng tại Nghệ An.

Việc góp mặt tại siêu dự án điện khí lớn nhất Nghệ An vì vậy được xem là bước ngoặt đáng chú ý của doanh nghiệp này trong hành trình mở rộng sang lĩnh vực năng lượng.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, NASU có tiền thân là Công ty liên doanh Mía đường Nghệ An Tate & Lyle, được thành lập ngày 30/6/2008, có trụ sở tại Quốc lộ 48, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (cũ), Nghệ An.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 671,9 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông khá đặc biệt khi ANGLO VIETNAM SUGAR INVESTMENTS LIMITED, doanh nghiệp có địa chỉ tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nắm giữ tới 99,7% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại thuộc về ông Lê Khắc Cương.

Bước ngoặt lớn của NASU diễn ra vào cuối năm 2017 khi Công ty CP Thực phẩm sữa TH thuộc hệ sinh thái Tập đoàn TH của doanh nhân Thái Hương tham gia góp thêm 400 tỷ đồng, tương đương hơn 37,3% vốn điều lệ.

Sau thương vụ này, vốn điều lệ của NASU tăng lên hơn 1.071 tỷ đồng. Một năm sau, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên mức 1.121 tỷ đồng với sự tham gia của Công ty CP Công nghiệp môi trường xanh.

Lễ khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án LNG Quỳnh Lập với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương và các nhà đầu tư.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, sau nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, NASU hiện có vốn điều lệ khoảng 6.491 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Thực phẩm sữa TH đang nắm giữ khoảng 80% cổ phần, còn ANGLO VIETNAM SUGAR INVESTMENTS LIMITED sở hữu khoảng 13,7% vốn điều lệ.

Hiện doanh nghiệp do ông Ngô Vân Tú (SN 1971) giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

Vai trò NASU trong liên danh LNG Quỳnh Lập

Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập nếu PV Power được xem là “trụ cột” về vận hành điện khí LNG tại Việt Nam, còn SK Innovation là “mảnh ghép” về chuỗi LNG quốc tế, thì NASU lại được đánh giá sở hữu những lợi thế riêng mang tính địa phương.

NASU - doanh nghiệp bản địa duy nhất góp mặt trong liên danh triển khai siêu dự án LNG Quỳnh Lập

NASU cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu vùng nguyên liệu trải rộng trên 7 huyện và 1 thị xã khu vực Tây Bắc Nghệ An (theo địa giới hành chính cũ) gồm Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa với tổng diện tích quy hoạch khoảng 18.500ha.

Giới quan sát cho rằng, điểm mạnh lớn nhất của NASU nằm ở khả năng kết nối địa phương, quỹ đất, hệ sinh thái công nghiệp bản địa cũng như kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu và triển khai các dự án quy mô lớn tại Nghệ An. Đây được xem là những yếu tố có vai trò quan trọng trong quá trình triển khai thực tế một siêu dự án năng lượng ven biển có quy mô hàng tỷ USD như LNG Quỳnh Lập.

Đáng chú ý, ngoài lĩnh vực mía đường, NASU thời gian qua cũng từng tham gia các hoạt động liên quan đến năng lượng sinh khối và phát triển công nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp. Đây được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng chuyển đổi.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hiện là dự án điện khí LNG đầu tiên được triển khai tại Nghệ An, với quy hoạch công suất 1.500 MW gồm 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp công suất 750 MW/tổ máy.

Dự án đi kèm hệ thống kho chứa LNG khoảng 250.000m3, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn cùng hạ tầng tái hóa khí đồng bộ.

Không chỉ là dự án nguồn điện trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, LNG Quỳnh Lập còn được kỳ vọng tạo động lực hình thành trung tâm công nghiệp – năng lượng mới tại Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh Nghệ An đang tăng tốc thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn, sự hiện diện của NASU trong liên danh triển khai siêu dự án hơn 2,2 tỷ USD được xem là dấu hiệu đáng chú ý về sự chuyển dịch của doanh nghiệp địa phương.

Từ vị thế một doanh nghiệp mía đường, NASU đang cho thấy tham vọng bước vào “sân chơi” năng lượng quy mô lớn – lĩnh vực vốn từ lâu được xem là cuộc chơi của các tập đoàn nhà nước và doanh nghiệp quốc tế.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn