Dấu hiệu cảnh báo mỡ máu cao

Những nốt sần cứng, màu vàng thường xuất hiện ở mí mắt là một dấu hiệu của mỡ máu.

Cholesterol cao từ lâu đã được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”. Ngay lúc này, nồng độ mỡ trong máu của bạn có thể đang ở mức nguy hiểm dù cơ thể không hề phát đi tín hiệu đau ngực hay khó thở. Nó lặng lẽ làm dày thành động mạch, gây tắc nghẽn mạch máu và âm thầm chuẩn bị cho một cơn đau tim hoặc đột quỵ nhiều năm sau đó.

Hiểm họa từ sự trẻ hóa

Dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (2021–2023) cho thấy khoảng 11,3% người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên bị mỡ máu cao. Điều này đồng nghĩa với việc gần 25 triệu người đang sống với mức cholesterol trên 240 mg/dL – ngưỡng báo động đỏ.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng này đang bắt đầu xuất hiện phổ biến ngay từ độ tuổi 20-30. Theo Tiến sĩ Ashish Kumar Govil (Bệnh viện Max Super Speciality, Ấn Độ), việc phát hiện sớm là vô cùng quan trọng vì mỡ máu cao thường không gây ra triệu chứng rõ rệt cho đến khi dẫn đến bệnh tim hoặc đột quỵ.

Dấu hiệu từ đôi mắt và làn da

Dù tiến triển âm thầm, cơ thể vẫn để lộ những dấu hiệu mà nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận ra:

Vòng tròn quanh giác mạc: Một vòng màu trắng xám bao quanh lòng đen, được gọi là corneal arcus. Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Journal of Translational Medicine chỉ ra rằng người dưới 50 tuổi xuất hiện dấu hiệu này có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn đáng kể. Đây là kết quả của việc cholesterol rò rỉ từ mạch máu và lắng đọng tại giác mạc.

Các nốt u vàng (Xanthomas): Những nốt sần cứng, màu vàng thường xuất hiện ở mí mắt, khuỷu tay, đầu gối hoặc gân gót chân. Thực chất, đây là các túi chứa cholesterol không còn chỗ chứa trong máu nên tích tụ lại dưới da.

Đáng báo động, một nghiên cứu gần đây ghi nhận trường hợp bé trai 12 tuổi (Trung Quốc) xuất hiện các nốt u này khắp cơ thể với nồng độ cholesterol chạm mức kinh hoàng: 752,1 mg/dL do yếu tố di truyền không được kiểm soát.

Công thức dẫn đến bệnh tim mạch sớm

Tiến sĩ Govil nhấn mạnh đối với người trẻ, thủ phạm chính thường nằm ở lối sống. "Công thức" dẫn đến bệnh tim mạch sớm bao gồm:

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ béo.

Thói quen lười vận động và hút thuốc.

Tình trạng căng thẳng (stress) kéo dài.

Ngoài ra, các yếu tố như béo phì, tiểu đường loại 2 và tiền sử gia đình đóng vai trò then chốt. Nếu cha mẹ có tiền sử mỡ máu cao, nguy cơ của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.

Cách duy nhất để tự vệ

Đừng đợi đến khi cơ thể gửi đi tín hiệu cấp cứu vì lúc đó tổn thương có thể đã rất nghiêm trọng. Những triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt như mệt mỏi, khó thở nhẹ hoặc đau ngực âm ỉ. Nhiều người thường nhầm tưởng do thiếu ngủ hoặc cơ thể kém săn chắc. Tuy nhiên, các dấu hiệu này thường chỉ xuất hiện khi động mạch đã bị tắc nghẽn sau nhiều năm bị tàn phá.

Bạn không thể dùng cảm giác để đoán biết nồng độ mỡ máu. Cách duy nhất là thông qua xét nghiệm máu (lipid profile) để nắm bắt các chỉ số: cholesterol toàn phần, LDL (xấu), HDL (tốt) và triglycerides.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người trưởng thành nên kiểm tra cholesterol ít nhất 4-6 năm một lần, bắt đầu từ tuổi 20. Nếu có các yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu kể trên, hãy thực hiện xét nghiệm ngay lập tức vì trong cuộc chiến này, sự chủ quan chính là sai lầm chết người.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: znews.vn