Công thức bí mật làm nên sự hấp dẫn kỳ lạ của bánh mỳ Việt Nam

Nhân bánh mỳ với các loại thịt nguội, chả, bơ, pate… (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bánh mỳ Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới với lớp vỏ ngoài giòn, ruột xốp rỗng mềm mịn dai, và đặc biệt có thể kết hợp với mọi loại nhân kẹp từ mặn đến ngọt.

Sức hút của bánh mỳ đối với các du khách quốc tế trong nhiều năm qua không hề giảm sút mà còn tăng lên theo thời gian, với muôn vàn cách thức độc đáo thể hiện sự yêu thích vô cùng đối với món ăn bình dân, đơn giản mà hấp dẫn khó cưỡng này.

“Stand banh mi”

Hình ảnh các du khách nước ngoài cầm bánh mỳ ăn trên vỉa hè, đứng xếp hàng mua bánh trên phố, hoặc vừa đi bộ vừa cắn từng miếng bánh mỳ kẹp ngon lành đã trở nên quá quen thuộc với người dân Việt Nam.

Nhưng gần đây, những hình ảnh này lại một lần nữa gây xôn xao và nhanh chóng lan tỏa trên ứng dụng chia sẻ video TikTok nhờ một đoạn nhạc nền đặc biệt được đặt là “Stand banh mi,” dựa trên bản tình ca kinh điển “Stand by me” của Ben E. King.

Câu hát cực kỳ quen thuộc với người yêu âm nhạc toàn thế giới “Darling, darling stand by me” được khéo léo chơi chữ đồng âm thành “Stand banh mi” khiến người nghe vô cùng thích thú, đặc biệt khi được lồng ghép cùng những chiếc bánh kẹp hấp dẫn, với lớp vỏ vàng ruộm bên ngoài, lớp nhân đầy ắp bên trong.

Điều khiến “Stand banh mi” có tiềm năng trở thành một trào lưu lâu dài không chỉ nằm ở giai điệu ca khúc, mà còn ở chất lượng không đổi cùng sự bền vững của cụm từ “bánh mỳ Việt Nam” trong nhiều năm qua.

Bánh mỳ Việt Nam là một món ăn đặc biệt mà người ta không thể sử dụng từ sandwich, bread hay baguette trên các phương tiện truyền thông quốc tế, đặc biệt đến mức ngày 24/3/2013, từ “banh mi” đã chính thức được đưa vào từ điển Oxford với mô tả là một loại bánh mỳ kẹp đặc trưng của Việt Nam, với lớp vỏ được nướng theo cách truyền thống (gồm cả bột mỳ lẫn bột gạo) kẹp với các loại nhân như thịt, pate và rau.

Khách du lịch Nhật Bản thưởng thức bánh mì ở quán cà phê vỉa hè đường Pasteur, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sự thách thức từ công thức vỏ bánh đặc biệt

Một chiếc bánh mỳ Việt Nam có ngoại hình rất đặc trưng, nhỏ và dài, kẹp đầy nhân, khi ấn nhẹ hơi xẹp xuống, vừa tiện lợi lại vừa ngon lành.

Lớp vỏ ngoài tạo vị giòn rụm hấp dẫn hơn so với sandwich hay hamburger, và lớp ruột đậm đà, dai nhưng xốp và dầy vừa phải lại vừa vặn hơn phần ruột to tròn và dầy của baguette, tổng thể vừa giòn, vừa mềm, vừa bùi, vừa dai, khiến thực khách khắp thế giới "phát cuồng".

Nhiều người cho rằng sự đặc biệt của bánh mỳ Việt Nam nằm ở chính chiếc bánh. Không phải là baguette tròn mình, dầy và to, không phải sandwich cắt lớp mỏng và mịn, không phải hamburger tròn xoe thơm mềm vị bơ, mà là những chiếc bánh hết sức mộc mạc với lớp vỏ ngoài vàng và giòn, lớp ruột xốp rỗng và đặc biệt dai.

Ngoại hình của chiếc bánh mỳ Việt Nam, với một đường rạch trên vỏ và nở ra hết cỡ khi được nướng khiến nhiều người liên hệ đến bánh sourdough, một loại bánh đặc biệt được làm từ men tự nhiên vốn rất được ưa chuộng và được xếp vào dòng bánh đắt tiền.

Nhưng không phải ai cũng biết rằng một chiếc bánh mỳ Việt Nam không nhân, vốn chỉ có giá bán từ 5.000 đến 10.000 đồng, lại là một thử thách đối với những người làm bánh, nhất là bí quyết để giữ được lớp vỏ giòn suốt nhiều giờ đồng hồ.

Những người hàng xóm của các lò “bánh mỳ đội đầu” (tên gọi ngày xưa dành cho những thúng bánh mỳ được người bán hàng rong đội trên đầu mang ra phố, ra bến xe bán) thường rỉ tai về công thức đặc biệt pha giữa bột mỳ và bột sắn để tạo ra lớp vỏ ngoài giòn, lớp ruột cực kỳ dai.

Những người làm bánh mỳ thủ công tại nhà lại khẳng định rằng một tỷ lệ bột gạo nhất định được pha vào bột mỳ sẽ tạo nên độ giòn cho bánh, giống như bột làm bánh rán nhân thịt.

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng đường hóa học là yếu tố chính tạo nên lớp vỏ giòn cho bánh mỳ.

Dù các ý kiến là tích cực hay tiêu cực, thì cấu tạo đặc biệt của bánh mỳ Việt Nam vẫn là lý do chính khiến chiếc bánh này “đánh bại” mọi đối thủ nước ngoài trên quê hương mình./.

Tác giả: Hà Lê

Nguồn tin: vietnamplus.vn