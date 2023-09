Nghệ An: Vì sao khu "đất vàng” bến xe cũ lại bỏ hoang?

Số phận "hẩm hiu”

Bến xe trung tâm TP Vinh (phường Lê Lợi, TP Vinh) đã có hàng chục năm hoạt động, từng được biết đến là bến xe lớn và trung tâm nhất tỉnh Nghệ An. Với lưu lượng phương tiện ra vào bến sầm uất, bến xe trung tâm TP Vinh thực sự có một thời rất hoàng kim. Trước thực tế việc hoạt động trong nội thành sẽ ngày càng gây nên ùn tắc, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông... tỉnh Nghệ An đã quyết định dừng hoạt động đối với bến xe này và đồng thời di chuyển về phía Bắc thành phố.

Kể từ khi dừng hoạt động, tới nay đã gần 6 năm trôi qua, khu đất vốn rất sầm uất này bỗng trở nên hiu quạnh. Điều đáng nói, kể từ ngày chính thức bị “khai tử”, hơn 10.000 m2 thuộc diện “đất vàng” này gần như trở thành “phế tích”.

Từng có một thời sầm uất, "hoàng kim" nhưng từ khi dừng hoạt động đến nay khu "đất vàng" bến xe cũ đang bị bỏ hoang.

Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Lê Văn Long cho biết, cử tri, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm tới số phận của khu đất bến xe cũ này. Cử tri cho rằng, việc để hoang một khu đất thuộc diện “đất vàng” trong trung tâm thành phố như vậy là gây lãng phí lớn. Không những vậy, khu đất bỏ hoang còn làm nhếch nhác cảnh quang đô thị, ảnh hưởng tới bộ mặt, sự phát triển của TP Vinh. Để bảo đảm an ninh trật tự, cũng như không để khu đất trở nên nhếch nhác, phường Lê Lợi đã phải thường xuyên xử lý vi phạm trật tự đô thị, những hành vi bán hàng lấn chiếm hành lang hè phố bên cạnh ngoài khu đất. Ngoài ra phải thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, thậm chí còn lên phương án bố trí vẽ lên những hình ảnh đẹp để những bức tường bao quanh khu đất không còn cảnh hoang tàn.

“Cử tri cũng đã có nhiều ý kiến lên thành phố, lên tỉnh. Phường cũng có nhiều văn bản gửi thành phố cũng như tỉnh để mong thay đổi hiện trạng thực tế hiện nay của khu đất này, tuy nhiên nhiều năm qua vẫn không có động thái thay đổi cụ thể. Cử tri, phường Lê Lợi mong các cấp chính quyền có thẩm quyền sớm có phương án thay đổi diện mạo cho khu đất vàng này...”, ông Lê Văn Long nhấn mạnh.

Giám đốc Công ty bến xe Nghệ An Trần Minh Thành cho rằng, sau khi bến xe được di dời, phía công ty đã trình các cấp có thẩm quyền xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận để được triển khai đầu tư dự án khu trung tâm thương mại. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch của phường Lê Lợi nên phải chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Dù không hoạt động đầu tư, nhưng theo hợp đồng thuê đất đã ký 50 năm (từ năm 2009) thì mỗi năm Công ty bên xe Nghệ An vẫn đều đặn nộp về ngân sách gần 2 tỷ đồng tiền thuê đất. Hiện trạng khu đất cơ bản bỏ hoang, chỉ có vài đơn vị thuê làm dịch vụ, số tiền thu lại chẳng được bao nhiêu. Trước tình thế này, công ty vẫn phải tiếp tục chờ, khi nào được chấp thuận chủ trương đầu tư thì mới triển khai. Bản thân ông Trần Minh Thành cũng cho rằng, việc bỏ hoang khu đất như vậy cũng gây thất thu ngân sách, lãng phí.

Liệu có khả thi?

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh Nguyễn Viết Đức cho biết, với khu đất bến xe cũ TP Vinh cũng đã có báo cáo gửi các cơ quan thẩm quyền về nội dung chậm tiến độ dự án. Về nguyên nhân khách quan hay chủ quan việc chậm tiến độ thì phải chờ các cơ quan thẩm quyền kiểm tra rồi mới có kết luận cụ thể.

Cử tri mong rằng tỉnh Nghệ An sẽ có động thái cụ thể để khu đất nơi trung tâm TP Vinh sẽ khởi sắc, tăng thu ngân sách, không còn cảnh hoang hóa như vậy.

Về dự án khu trung tâm thương mại mà Giám đốc Công ty bến xe Nghệ An Trần Minh Thành nêu là đang vướng quy hoạch, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Lê Văn Long cho rằng, nếu theo điều chỉnh mới của dự án thì không ảnh hưởng tới quy hoạch của phường, về quy hoạch tuyến đường, khu vực triển khai dự án khu trung tâm thương mại chỉ cho phép cao không quá 8 tầng.

Nói về câu chuyện năng lực đầu tư, liệu dự án có khả thi khi Công ty bến xe Nghệ An đứng ra thực hiện khi được tỉnh Nghệ An chấp thuận? Ông Trần Minh Thành cũng thẳng thắn thừa nhận, đơn vị chưa từng đầu tư những dự án như vậy. Nếu được chấp thuận đầu tư thì đây là dự án đầu tiên, tuy nhiên phía Công ty bến xe Nghệ An vẫn đủ khả năng để triển khai, phát triển dự án (?!).

Được biết, dự án đầu tư bến xe Bắc Vinh hiện vẫn chưa thực hiện xong giai đoạn 2, về quá khứ dự án này từng thuộc diện chậm tiến độ, bên cạnh đó dự án bến xe Nam Vinh của Cty bến xe Nghệ An đầu tư hiện vẫn chưa hoạt động, khai thác.

Số phận khu “đất vàng” liệu ra sao? Mong rằng cử tri sẽ có câu trả lời sớm từ UBND tỉnh Nghệ An việc có tiếp tục cho Cty bến xe Nghệ An chuyển đổi mục đích thực hiện dự án hay sẽ thu hồi và có những động thái mới có lợi cho ngân sách hơn?.

Your browser does not support the video tag.

Video nhếch nhác "khu đất vàng" bến xe cũ ngay giữa trung tâm TP Vinh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn