Nghệ An: Vấn đề đất đai làm "nóng" nghị trường HĐND

Ngày 14/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX về nội dung công tác quản lý Nhà nước về đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn, cho biết: "Cò" làm hồ sơ đất đai nhanh hơn người dân.

Mở đầu phiên chất vấn về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đại biểu Trình Văn Nhã nêu thực trạng, người dân đến nộp hồ sơ biến động và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trả đi, trả lại nhiều lần, trong khi những người được ủy quyền hay gọi là "cò" đi làm hồ sơ thì được xử lý nhanh hơn. Đại biểu Trình Văn Nhã cũng cho rằng, báo cáo của Sở chưa nêu rõ số lượng hồ sơ quá hạn. Đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, "cò" thường làm hồ sơ chuyên nghiệp, vì nhận tiền của dân nên phải đầu tư, tập trung, đeo bám, hồ sơ rất chặt chẽ, đảm bảo quy định. Người dân thỉnh thoảng mới đi làm nên hồ sơ chưa được đảm bảo thành phần, nội dung, dẫn đến xã, phường trả lại. Ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã nắm tình hình và sắp tới sẽ chỉ đạo nâng cao năng lực cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường trong lĩnh vực đất đai.

Ông Hoàng Quốc Việt cũng cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, tất cả 20 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ các loại, gồm cấp đổi, đăng ký biến động, thế chấp, bảo lãnh... Trong đó, hơn 3.000 hồ sơ bị trả lại, chiếm khoảng 2%.

Về hồ sơ trễ hạn, có hơn 2.600 hồ sơ, chiếm khoảng 1,5%. Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 40.000 trường hợp tồn đọng hồ sơ chưa được cấp "sổ đỏ", chủ yếu do vướng mắc về giấy tờ, nguồn gốc sử dụng hoặc vi phạm.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do dữ liệu địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ, thậm chí thất lạc, gây khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; biến động thực tế như dồn điền đổi thửa, mở đường hay sạt lở làm sai lệch ranh giới. Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn, trong khi nhiều hồ sơ tồn đọng có tính chất phức tạp, thiếu giấy tờ. Ở cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ còn trong quá trình kiện toàn, năng lực xử lý hồ sơ phức tạp còn hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi chưa đồng bộ cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: bnews.vn