Thảo luận tổ 3: Cần làm rõ những vấn đề còn vướng, nâng cao chất lượng quyết sách của HĐND tỉnh

Tham dự thảo luận tại Tổ 3 có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 3

Đại biểu Lê Văn Lương – Tổ trưởng Tổ 3 điều hành phiên thảo luận

Kiến nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường đất nông nghiệp và sớm hoàn thiện quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản

Đại biểu Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường đất nông nghiệp và quản lý tài nguyên khoáng sản sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp, đại biểu cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, giá bồi thường phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp tại một số địa phương hiện chưa phản ánh đúng giá thị trường và chênh lệch đáng kể so với thực tế giao dịch.

Đại biểu cho biết, trước ngày 1/7/2026, trên cơ sở báo cáo của địa phương, UBND tỉnh đã tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan, gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, thống nhất cho địa phương áp dụng đơn giá bồi thường đất nông nghiệp là 72.000 đồng/m², trong khi đơn giá theo quy định của tỉnh là 63.000 đồng/m².

Theo đại biểu, trên cơ sở chủ trương này, địa phương đã triển khai bồi thường cho các dự án trên địa bàn với mức giá 72.000 đồng/m²; có dự án đã chi trả tiền bồi thường, có dự án chưa thực hiện chi trả. Tuy nhiên, sau ngày 01/7/2026, tỉnh ban hành lại hệ số K, đưa đơn giá bồi thường trở về mức 63.000 đồng/m². Điều này khiến địa phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, do trước đó đã công bố và triển khai mức áp bồi thường là giá 72.000 đồng/m².

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện, đồng thời xem xét ban hành chính sách phù hợp để tiếp tục áp dụng mức bồi thường tương đương 72.000 đồng/m² đối với các địa bàn ven đô thị, nơi giá đất nông nghiệp thực tế cao hơn nhiều so với các địa phương khác, thậm chí cao hơn một số phường thuộc thành phố Vinh trước đây.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 3

Về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, theo đại biểu, việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương dẫn đến nhiều vướng mắc trong xác định thẩm quyền quản lý của cấp xã đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Mặc dù các Sở chuyên môn đã có văn bản chỉ đạo địa phương thực hiện công tác quản lý, nhưng khi đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhiều nội dung chưa có cơ sở pháp lý hoặc chưa quy định rõ thẩm quyền của cấp xã, khiến các địa phương lúng túng trong quá trình triển khai.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh sớm rà soát, ban hành hoặc sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cơ quan cấp tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tổ chức thực hiện.

Quan tâm đầu tư, nâng cấp lưới điện

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phản ánh: Các xã thuộc huyện Thanh Chương (cũ) và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt rất lớn. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do nhiều nguyên nhân như hạn chế về nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng của thiên tai và tình trạng xuống cấp của hạ tầng. Đại biểu Hoa đề nghị ngành Điện xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đầu tư, ưu tiên các địa bàn trọng điểm và những khu vực còn nhiều khó khăn. Đồng thời, cần tăng cường công khai thông tin về kế hoạch đầu tư, nâng cấp lưới điện để chính quyền địa phương và cử tri nắm bắt, tạo sự đồng thuận, chia sẻ và hạn chế tình trạng cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

Về lĩnh vực thủy lợi, đại biểu cho biết ngay khi bước vào kỳ họp đã nhận được phản ánh của cử tri về nhu cầu sửa chữa cấp bách các công trình hồ Đầu Mối, hồ Tiến Đạt và hồ Đá Đen trên địa bàn xã Hoa Quân. Đây là nội dung cử tri đã nhiều lần kiến nghị.

Theo đại biểu, cuối năm 2025, các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trích nguồn dự phòng ngân sách giai đoạn 2025–2026 để sửa chữa khẩn cấp các công trình này. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa triển khai thực hiện, trong khi các công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho khoảng 85 ha lúa, đồng thời đe dọa an toàn của gần 20 hộ dân trong khu vực. Vì vậy, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm xem xét, giải quyết để bảo đảm an toàn công trình, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Kiến nghị hoàn thiện cơ chế vận hành Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, chính sách đối với cán bộ thôn, bản

Đại biểu Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông phát biểu

Đại biểu Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông cho biết, sau khi các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, các Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đã được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất về mô hình này, nhất là các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng lãnh đạo, biên chế, người làm việc, tiêu chuẩn chức danh và cơ chế hoạt động. Trong khi chờ hướng dẫn, nhiều địa phương phải chủ động ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Đại biểu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất nhằm bảo đảm mô hình hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với chính sách dành cho đội ngũ cán bộ ở thôn, bản sau sắp xếp, đại biểu đánh giá cao việc Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể ở thôn, bản. Theo đại biểu, đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn, góp phần giải quyết chế độ, chính sách, tạo động lực để đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục cống hiến. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, khi điều kiện nguồn lực cho phép, xem xét xây dựng cơ chế hỗ trợ đối với chức vụ các Phó đoàn thể ở thôn, bản nhằm bảo đảm sự động viên, khích lệ phù hợp đối với lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động ở cơ sở.

Đại biểu Phạm Văn Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu Thạch phát biểu

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Phạm Văn Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu Thạch cho biết cử tri đồng tình, phấn khởi với chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo ngại khi sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý của nhiều thôn, bản rộng hơn, trong khi số lượng và chế độ đối với lực lượng cán bộ không chuyên trách còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị cần có chính sách phù hợp để bảo đảm động lực và hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng dự thảo Nghị quyết vẫn còn một số vị trí chưa được quan tâm đầy đủ, đặc biệt là cấp phó của các chi hội, đoàn thể ở cơ sở. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét bổ sung chế độ, chính sách đối với các đối tượng này, đáp ứng kỳ vọng và mong muốn từ cơ sở.

Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, một số đại biểu đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế linh hoạt để bố trí nhân sự đối với những vị trí thật sự cần thiết, quan tâm có giải pháp đặc thù đối với những địa phương đang thiếu nhân sự nghiêm trọng sau sắp xếp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ngoài ra, một số ý kiến của đại biểu đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, xây dựng các tuyến đường giao thông tại một số địa bàn xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; sớm hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền và quy trình xử lý, quy hoạch, đấu giá tài sản công dôi dư nhằm đưa các cơ sở này vào khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; có chính sách đặc thù cấp kinh phí để duy tu, bảo vệ các cơ sở dôi dư; có giải pháp phát triển dược liệu trên địa bàn sau khi đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh...

Liên quan đến lĩnh vực y tế, đại biểu phản ánh sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nhiều địa phương vẫn chưa có phương án cụ thể đối với hệ thống trạm y tế cấp xã. Hiện có xã tồn tại cùng lúc hai, thậm chí ba trạm trưởng do quá trình sắp xếp trước đây. Bên cạnh đó, nhiều trạm y tế bị xuống cấp, hư hỏng sau thiên tai nhưng ngân sách cấp xã không thể bố trí sửa chữa do cơ sở vật chất vẫn thuộc Trung tâm Y tế vùng và Sở Y tế quản lý. Từ thực tế đó, đại biểu kiến nghị tỉnh sớm ban hành phương án tổ chức, quản lý thống nhất đối với các trạm y tế; đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý giữa ngành y tế và chính quyền địa phương để tạo thuận lợi trong điều hành và đầu tư...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung trao đổi các nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường, quản lý khoáng sản, phát triển dược liệu

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của các đại biểu, lãnh đạo các Sở, ngành chức năng đã trả lời những nội dung liên quan.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hướng dẫn tổ chức, biên chế và chế độ chính sách đối với cấp xã

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Đình Dương trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền

Trả lời ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh về lĩnh vực nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Đình Dương đã làm rõ một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, biên chế viên chức, chế độ đối với người hoạt động ở cơ sở và việc bố trí cán bộ tại một số địa phương.

Về tổ chức và hoạt động của Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, ngày 16/6/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5691 hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực cấp xã. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 7126 ngày 27/6/2026 hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Nội dung chủ yếu yêu cầu các địa phương nghiên cứu, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Đối với kiến nghị của các đại biểu về việc hướng dẫn cụ thể đối với trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, Sở Nội vụ cho biết Công văn số 5691 của Bộ Nội vụ đồng thời giao các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực ban hành hướng dẫn chuyên ngành. Tuy nhiên, đến nay các Bộ, ngành vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và khẳng định, ngay sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành, sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bổ sung. Trước mắt, việc triển khai thực hiện vẫn căn cứ theo Công văn số 7126, chủ yếu quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức…

Liên quan đến chế độ đối với các chức danh phó đoàn thể ở thôn, xóm, bản, Sở Nội vụ cho biết đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở cơ sở.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, qua tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương, hiện chưa có tỉnh nào đưa các chức danh phó đoàn thể vào diện được hưởng chế độ. Bên cạnh đó, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh hiện chưa đáp ứng yêu cầu để mở rộng đối tượng thụ hưởng. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu về việc bổ sung các chức danh này và cho biết sẽ tiếp tục tham mưu HĐND tỉnh xem xét khi điều kiện ngân sách cho phép. Trước mắt, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần này mới quy định chế độ đối với các chức danh cấp trưởng.

Cần làm rõ những vấn đề còn vướng, nâng cao chất lượng quyết sách của HĐND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh kỳ họp thường lệ là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng.

Về cơ chế, chính sách, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành rà soát toàn diện các chính sách đã ban hành; đề xuất bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp hoặc triển khai kém hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các chính sách mới, thiết thực hơn. Đồng chí cho biết tỉnh đang bổ sung nguồn ngân sách địa phương để nâng mức phụ cấp cho đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm, bản và Ban công tác Mặt trận, thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng ở cơ sở.

Đối với đầu tư công, tỉnh đang rà soát danh mục dự án, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình trọng điểm, tạm dừng kỹ thuật những dự án chưa cân đối được vốn và giảm mạnh số lượng dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí.

Liên quan đến sắp xếp trụ sở hành chính sau sáp nhập, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính sớm hoàn thiện phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công; hướng dẫn cụ thể việc quy hoạch, đấu giá hoặc bàn giao các trụ sở dôi dư, tránh để lãng phí.

Về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí cho biết tỉnh đang rà soát, chuẩn bị phương án sắp xếp đối với các xã chưa đạt tiêu chí theo định hướng của Trung ương. Trước mắt, tỉnh tạm dừng tuyển dụng, hợp đồng một số vị trí và tạm dừng đầu tư xây dựng mới một số trụ sở để bảo đảm phù hợp với phương án sắp xếp trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; việc đánh giá, xếp loại cán bộ sẽ gắn với các chỉ tiêu, kết quả cụ thể, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các chỉ số phát triển kinh tế nhằm tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đối với lĩnh vực công thương, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với ngành điện để khẩn trương giải quyết tình trạng một số thôn, bản chưa có điện lưới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân...

Với hơn 20 ý kiến phản ánh, kiến nghị, trao đổi tại phiên thảo luận tổ 3, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ý kiến nếu chưa giải trình đầy đủ tiếp tục được tổng hợp, hoàn thiện để báo cáo, thảo luận tại hội trường vào chiều nay, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn